26 октября 2025 в 14:20

Захарова раскрыла миссию России, от которой зависит судьба всего мира

Захарова назвала предотвращение глобальной войны главной задачей России

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Главная задача России сегодня заключается в предотвращении глобальной войны, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на Международном форуме сотрудничества к 100-летию народной дипломатии, организованном обществом «Знание» совместно с Россотрудничеством. По ее мнению, от каждого человека зависит, сохранит мир благоразумие и человечность или снова окажется на грани глобального безумия, передает корреспондент NEWS.ru.

Наша задача сегодня, всех вместе, сделать так, чтобы не началась война, глобальная, — подчеркнула Захарова.

Дипломат призвала обратить внимание на происходящее в Европе, отметив, что страны Евросоюза доходят до безумия и разжигают ненависть в сердцах людей. По ее словам, задача России — просвещать и налаживать дружеские связи ради конкретной цели, а не ради самого процесса.

Чтобы нам потом не нужно было тайно передавать симфонии из столиц в столицы. Для того чтобы потом нам не нужно было открывать двери для людей, которые убегают от различных форм нацизма, расизма, ксенофобии и так далее, — добавила Захарова.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа допустил, что Россия может пойти на уступки в переговорах с Западом по украинскому конфликту. Однако, по его словам, предлагаемые идеи не должны выходить за рамки целесообразности.
Мария Захарова
МИД РФ
мир
войны
видео
Евросоюз
