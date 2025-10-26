Захарова раскрыла миссию России, от которой зависит судьба всего мира

Главная задача России сегодня заключается в предотвращении глобальной войны, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на Международном форуме сотрудничества к 100-летию народной дипломатии, организованном обществом «Знание» совместно с Россотрудничеством. По ее мнению, от каждого человека зависит, сохранит мир благоразумие и человечность или снова окажется на грани глобального безумия, передает корреспондент NEWS.ru.

Наша задача сегодня, всех вместе, сделать так, чтобы не началась война, глобальная, — подчеркнула Захарова.

Дипломат призвала обратить внимание на происходящее в Европе, отметив, что страны Евросоюза доходят до безумия и разжигают ненависть в сердцах людей. По ее словам, задача России — просвещать и налаживать дружеские связи ради конкретной цели, а не ради самого процесса.

Чтобы нам потом не нужно было тайно передавать симфонии из столиц в столицы. Для того чтобы потом нам не нужно было открывать двери для людей, которые убегают от различных форм нацизма, расизма, ксенофобии и так далее, — добавила Захарова.

