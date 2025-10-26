Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
26 октября 2025 в 17:00

«Молния» в деле и 30 батальонов в котле: новости СВО на вечер 26 октября

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Российские солдаты с помощью дрона «Молния» уничтожили газоперекачивающую станцию противника, подразделения ВС РФ окружили ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова (украинские названия — Покровск и Мирноград) в ДНР. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 26 октября, читайте в материале NEWS.ru.

Отправленные на убой украинские солдаты ни разу не получали выплат

По словам инсайдера, командование ВСУ перебросило в Сумскую область вновь сформированный батальон, бойцы которого до сих пор не получили денежное довольствие. По его словам, речь идет о 98-м батальоне, который уже, рискуя жизнью, осуществляет боевые задачи на направлении.

В районе Константиновки на Сумском направлении ВСУ предприняли контратаку, которая закончилась неудачей. В результате штурмовая группа была уничтожена.

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Мобилизованный с кладбища украинец рассказал, как оказался на передовой

Пленный солдат Валерий Янчук сообщил, что сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, украинский аналог военкомата) насильно мобилизовали его, когда он пришел на могилу родственников. По словам бойца, после мобилизации его отправили в составе 60-й бригады на передовые позиции в ДНР.

По словам другого бывшего военнослужащего ВСУ, он сдался в плен добровольно благодаря общению в Telegram-канале. После этого он перешел на сторону России и стал членом отряда имени Александра Матросова.

Раскрыты детали доклада Путину о ходе СВО

В воскресенье, 26 октября, российский президент Владимир Путин прибыл в один из пунктов управления объединенной группировки войск, где заслушал доклад начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова. Глава государства поздравил весь личный состав российских войск с выдающимися результатами.

В частности, уточнялось, что подразделения ВС РФ окружили ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова в ДНР. Герасимов подчеркнул, что в кольце находится 31 батальон.

При этом, по словам военного эксперта Василия Дандыкина, попадание украинских солдат в котел в районе Красноармейска и Димитрова является преддверием обвала фронта ВСУ. Оборона Вооруженных сил Украины может окончательно рухнуть в сражениях за Славянско-Краматорскую агломерацию, отметил он.

Также Герасимов доложил верховному главнокомандующему об успехах ВС РФ на Краснолиманском направлении и завершении освобождения Ямполя. По его словам, успешное наступление проводят бойцы группировки «Запад».

Бои в Волчанске продолжаются. К настоящему времени под контроль российских военных перешло 70% территорий, сообщил начальник Генштаба ВС РФ.

Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин проводит совещание с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым и командующими группировками Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин проводит совещание с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым и командующими группировками Фото: РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ

Президент распорядился минимизировать жертвы при сдаче в плен солдат ВСУ

Путин заявил, что Вооруженным силам России следует принять меры для обеспечения условий сдачи в плен военных ВСУ с целью минимизации человеческих жертв. По его словам, украинские солдаты иногда не сдаются в плен из боязни быть ликвидированными на месте. Также президент отметил, что действия российских войск не приурочены к каким-либо датам и исходят только из целесообразности.

Также российский лидер принял участие в совещании с командующими группировками, задействованными в СВО. По словам верховного главнокомандующего, ВСУ предпримут попытки деблокировать свои войска на Купянском и Красноармейском направлениях, в том числе за счет активизации действий в прилегающих районах. Также президент напомнил, что командующим группировками ВС России необходимо продолжить задачи СВО в соответствии с замыслом, разработанным Генштабом.

«Молния» ликвидировала объект ВСУ на рекордной дистанции

Оператор БПЛА с позывным Бах сообщил, что российские военные 123-й бригады Южной группировки войск с помощью дрона «Молния» уничтожили газоперекачивающую станцию противника. По его словам, дрон преодолел 55 км. В Минобороны РФ информацию не комментировали.

По данным ведомства, российские военные нанесли удары по железнодорожному составу, который перевозил оружие и технику для ВСУ в Донбассе. Атакам подверглись объекты энергетики и цеха по производству БПЛА дальнего действия.

Читайте также:

ВСУ не смогли удержаться на позициях на Харьковском направлении

Стало известно о панике в бригаде ВСУ под Красным Лиманом

Военэксперт раскрыл, какое «кольцо смерти» станет крахом для армии Украины

ВСУ
Владимир Путин
Валерий Герасимов
ДНР
Украина
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Звезда «Ворониных» похвасталась завидной способностью
В МВД рассказали о росте числа пострадавших от киберпреступников детей
«Ничего нового»: политолог об идее Науседы ограничить транзит в Калининград
Бывший премьер России высказался о третьей мировой войне
Три десятка футбольных фанатов увезли в полицию после драки
Секрет идеального сала в рассоле: тает во рту и хранится месяцами
В Сеуле люди вышли на улице с портретами Трампа и флагами США
Названо неожиданное последствие пандемии коронавируса для психики
Болезнь Заворотнюк, молодая жена, новые фильмы: как живет Борис Смолкин
В Лондоне поймали выпущенного по ошибке мигранта-насильника
В Польше узнали, как далеко Зеленский готов зайти с затягиванием мира
Поезд ВСУ с техникой загорелся после мощного удара ВС России
Сбит летевший на Москву вражеский БПЛА
ВСУ атаковали дронами дамбу Белгородского водохранилища
Путин назвал свой любимый фильм с Михалковым
Стало известно, чего не удалось сделать куратору дропперов в деле Долиной
Захарова уличила Запад в политике «банализации зла»
В российской школе учитель умер прямо на уроке
Легойда назвал главную опору церковной дипломатии
Россиянка открыла кошачий «паспортный стол» для продажи породистых питомцев
Дальше
Самое популярное
Как сделать тыкву на Хеллоуин: советы и идеи
Общество

Как сделать тыкву на Хеллоуин: советы и идеи

Куриный кордон блю вкуснее всех отбивных: кусочек колбаски, сыра — и вкуснота готова: элементарно
Общество

Куриный кордон блю вкуснее всех отбивных: кусочек колбаски, сыра — и вкуснота готова: элементарно

Атака ВСУ на Москву ночью 25 октября: взрывы, пострадавшие, что известно
Москва

Атака ВСУ на Москву ночью 25 октября: взрывы, пострадавшие, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.