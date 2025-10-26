«Молния» в деле и 30 батальонов в котле: новости СВО на вечер 26 октября

Российские солдаты с помощью дрона «Молния» уничтожили газоперекачивающую станцию противника, подразделения ВС РФ окружили ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова (украинские названия — Покровск и Мирноград) в ДНР. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Отправленные на убой украинские солдаты ни разу не получали выплат

По словам инсайдера, командование ВСУ перебросило в Сумскую область вновь сформированный батальон, бойцы которого до сих пор не получили денежное довольствие. По его словам, речь идет о 98-м батальоне, который уже, рискуя жизнью, осуществляет боевые задачи на направлении.

В районе Константиновки на Сумском направлении ВСУ предприняли контратаку, которая закончилась неудачей. В результате штурмовая группа была уничтожена.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Мобилизованный с кладбища украинец рассказал, как оказался на передовой

Пленный солдат Валерий Янчук сообщил, что сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, украинский аналог военкомата) насильно мобилизовали его, когда он пришел на могилу родственников. По словам бойца, после мобилизации его отправили в составе 60-й бригады на передовые позиции в ДНР.

По словам другого бывшего военнослужащего ВСУ, он сдался в плен добровольно благодаря общению в Telegram-канале. После этого он перешел на сторону России и стал членом отряда имени Александра Матросова.

Раскрыты детали доклада Путину о ходе СВО

В воскресенье, 26 октября, российский президент Владимир Путин прибыл в один из пунктов управления объединенной группировки войск, где заслушал доклад начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова. Глава государства поздравил весь личный состав российских войск с выдающимися результатами.

В частности, уточнялось, что подразделения ВС РФ окружили ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова в ДНР. Герасимов подчеркнул, что в кольце находится 31 батальон.

При этом, по словам военного эксперта Василия Дандыкина, попадание украинских солдат в котел в районе Красноармейска и Димитрова является преддверием обвала фронта ВСУ. Оборона Вооруженных сил Украины может окончательно рухнуть в сражениях за Славянско-Краматорскую агломерацию, отметил он.

Также Герасимов доложил верховному главнокомандующему об успехах ВС РФ на Краснолиманском направлении и завершении освобождения Ямполя. По его словам, успешное наступление проводят бойцы группировки «Запад».

Бои в Волчанске продолжаются. К настоящему времени под контроль российских военных перешло 70% территорий, сообщил начальник Генштаба ВС РФ.

Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин проводит совещание с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым и командующими группировками Фото: РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ

Президент распорядился минимизировать жертвы при сдаче в плен солдат ВСУ

Путин заявил, что Вооруженным силам России следует принять меры для обеспечения условий сдачи в плен военных ВСУ с целью минимизации человеческих жертв. По его словам, украинские солдаты иногда не сдаются в плен из боязни быть ликвидированными на месте. Также президент отметил, что действия российских войск не приурочены к каким-либо датам и исходят только из целесообразности.

Также российский лидер принял участие в совещании с командующими группировками, задействованными в СВО. По словам верховного главнокомандующего, ВСУ предпримут попытки деблокировать свои войска на Купянском и Красноармейском направлениях, в том числе за счет активизации действий в прилегающих районах. Также президент напомнил, что командующим группировками ВС России необходимо продолжить задачи СВО в соответствии с замыслом, разработанным Генштабом.

«Молния» ликвидировала объект ВСУ на рекордной дистанции

Оператор БПЛА с позывным Бах сообщил, что российские военные 123-й бригады Южной группировки войск с помощью дрона «Молния» уничтожили газоперекачивающую станцию противника. По его словам, дрон преодолел 55 км. В Минобороны РФ информацию не комментировали.

По данным ведомства, российские военные нанесли удары по железнодорожному составу, который перевозил оружие и технику для ВСУ в Донбассе. Атакам подверглись объекты энергетики и цеха по производству БПЛА дальнего действия.

