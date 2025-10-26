Путин спрогнозировал поведение ВСУ на двух направлениях Путин: ВСУ будут пытаться деблокировать свои группировки в ДНР

ВСУ предпримут попытки деблокировать свои войска на Купянском и Красноармейском направлениях, в том числе за счет активизации действий в прилегающих районах, сообщил президент России Владимир Путин. Российский лидер принял участие в совещании с командующими группировками, задействованными в СВО, передает пресс-служба Кремля.

Без всяких сомнений, противник будет пытаться деблокировать свои группировки и извне, и изнутри, и напрямую деблокировать, и с помощью действий в близлежащих районах создать условия для этого деблокирования, — сказал Путин.

Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов рассказал, что подразделения ВС РФ окружили ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова (украинские названия — Покровск и Мирноград) в ДНР. В кольце, по его словам, находится 31 батальон. Также российские войска успешно продвигаются на Краснолиманском направлении и завершают освобождение Ямполя. Успешное наступление проводят бойцы «Запада».

Кроме того, Герасимов рассказал, что в России завершены испытания крылатой ракеты «Буревестник». Боеприпас в ходе тренировочных запусков успешно преодолел 14 тыс. километров.