В Госдуме ответили, пойдет ли Россия на компромиссы в переговорах с Западом Депутат Чепа допустил компромиссы со стороны России в переговорах с Западом

Россия может пойти на уступки в переговорах с Западом по урегулированию украинского конфликта, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Однако, по его словам, предлагаемые идеи не должны выходить за рамки целесообразности.

Безусловно, дипломатические переговоры — это поиск компромиссов. Может быть, нам и не хотелось бы по каким-то позициям идти навстречу, но на некоторые уступки мы, конечно, будем вынуждены пойти. Насколько они будут серьезны, мы посмотрим. Думаю, мы готовы к этому. Только это должно быть что-то разумное, а не то, что сегодня навязывает нам Запад, — отметил Чепа.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об отмене запланированной встречи с российским лидером Владимиром Путиным, которая должна была пройти в Будапеште. По словам главы Белого дома, переговоры будут организованы в будущем.

Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова ранее выразила мнение, что дальнейшее взаимодействие между Россией и США необходимо для конкретизации двустороннего диалога. По ее словам, Москва стремится внести ясность в переговоры с Вашингтоном относительно урегулирования конфликта на Украине.