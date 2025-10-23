Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 11:31

В Госдуме ответили, пойдет ли Россия на компромиссы в переговорах с Западом

Депутат Чепа допустил компромиссы со стороны России в переговорах с Западом

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Россия может пойти на уступки в переговорах с Западом по урегулированию украинского конфликта, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Однако, по его словам, предлагаемые идеи не должны выходить за рамки целесообразности.

Безусловно, дипломатические переговоры — это поиск компромиссов. Может быть, нам и не хотелось бы по каким-то позициям идти навстречу, но на некоторые уступки мы, конечно, будем вынуждены пойти. Насколько они будут серьезны, мы посмотрим. Думаю, мы готовы к этому. Только это должно быть что-то разумное, а не то, что сегодня навязывает нам Запад, — отметил Чепа.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об отмене запланированной встречи с российским лидером Владимиром Путиным, которая должна была пройти в Будапеште. По словам главы Белого дома, переговоры будут организованы в будущем.

Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова ранее выразила мнение, что дальнейшее взаимодействие между Россией и США необходимо для конкретизации двустороннего диалога. По ее словам, Москва стремится внести ясность в переговоры с Вашингтоном относительно урегулирования конфликта на Украине.

Госдума
Россия
США
переговоры
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Принц Уильям согласился на встречу с братом при жестких условиях
В МИД России объяснили, что не так с ядерными учениями НАТО
Россиянин воровал мясо и сладости из магазина, который сам охранял
«Болезненный ответ»: Захарова сделала грозное предупреждение ЕС
Блогерша-криминолог хотела устроить теракт после обмана мошенников
В Казахстане рухнул украинский беспилотник
Политолог ответил, при каком условии состоится встреча Путина и Трампа
Эксперт раскрыл, отразятся ли санкции США на российских автомобилистах
В РСТ рассказали, смогут ли россиян посещать Европу вопреки санкциям
Киркоров объяснил, почему в Сети завирусились танцоры Булановой
В ЕГЭ хотят ввести новый предмет
Озвучено решение суда по делу незаконно въехавшего в Россию француза
Самый юный пилот «Формулы-3» оказался отцеубийцей
В Приморье незаконно вырубили более 300 деревьев
Бывший депутат Госдумы хочет выйти под подписку о невыезде
Королевская семья Британии: новости, Уильям согласился встретиться с Гарри
Похоронное бюро потеряло тело и подменило покойника
«Врагу не пожелаю»: жена телеведущего Николаева рассказала о его состоянии
«Осталось немного»: ВСУ потеряли почти все истребители
В России тратят десятки миллиардов на спреи и операции для носа
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram
Общество

Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.