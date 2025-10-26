Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
26 октября 2025 в 17:07

«На следующий же день»: Прилепин о возможном перемирии на Украине

Прилепин: Украина и Европа начнут войну сразу после подписания перемирия

Захар Прилепин Захар Прилепин Фото: Пелагия Тихонова /РИА Новости

Шансы на перемирие на Украине в ближайшее время равны нулю, заявил NEWS.ru писатель Захар Прилепин на международном форуме сотрудничества к 100-летию народной дипломатии, организованном обществом «Знание» совместно с Россотрудничеством. По его мнению, Киев и Европа «на следующий же день» спровоцируют новый военный конфликт. Писатель также подчеркнул, что в ближайшем будущем достичь мира на Украине невозможно, пока сохраняются действующие армия, спецслужбы и политический режим страны.

Конечно же, и сама Украина и Европа развяжут новую войну при первой же возможности. Скорее всего, на следующий же день после заключения того или иного перемирия, — отметил Прилепин.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин ценит желание американского лидера Дональда Трампа разрешить украинский кризис за одну ночь. При этом, отметил он, стремление к урегулированию в столь короткие сроки выглядит нереалистично из-за глубины и сложности конфликта.

В СМИ между тем появилась информация, что ЦРУ считает возможным переговоры Трампа и Путина по Украине. По данным источников, американская разведка подготовила аналитические материалы с оптимистичными прогнозами на перспективы диалога между Москвой и Вашингтоном.

Захар Прилепин
Украина
перемирия
СВО
армии
спецслужбы
видео
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Звезда «Ворониных» похвасталась завидной способностью
В МВД рассказали о росте числа пострадавших от киберпреступников детей
«Ничего нового»: политолог об идее Науседы ограничить транзит в Калининград
Бывший премьер России высказался о третьей мировой войне
Три десятка футбольных фанатов увезли в полицию после драки
Секрет идеального сала в рассоле: тает во рту и хранится месяцами
В Сеуле люди вышли на улице с портретами Трампа и флагами США
Названо неожиданное последствие пандемии коронавируса для психики
Болезнь Заворотнюк, молодая жена, новые фильмы: как живет Борис Смолкин
В Лондоне поймали выпущенного по ошибке мигранта-насильника
В Польше узнали, как далеко Зеленский готов зайти с затягиванием мира
Поезд ВСУ с техникой загорелся после мощного удара ВС России
Сбит летевший на Москву вражеский БПЛА
ВСУ вновь атаковали дронами дамбу Белгородского водохранилища
Путин назвал свой любимый фильм с Михалковым
Стало известно, чего не удалось сделать куратору дропперов в деле Долиной
Захарова уличила Запад в политике «банализации зла»
В российской школе учитель умер прямо на уроке
Легойда назвал главную опору церковной дипломатии
Россиянка открыла кошачий «паспортный стол» для продажи породистых питомцев
Дальше
Самое популярное
Как сделать тыкву на Хеллоуин: советы и идеи
Общество

Как сделать тыкву на Хеллоуин: советы и идеи

Куриный кордон блю вкуснее всех отбивных: кусочек колбаски, сыра — и вкуснота готова: элементарно
Общество

Куриный кордон блю вкуснее всех отбивных: кусочек колбаски, сыра — и вкуснота готова: элементарно

Атака ВСУ на Москву ночью 25 октября: взрывы, пострадавшие, что известно
Москва

Атака ВСУ на Москву ночью 25 октября: взрывы, пострадавшие, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.