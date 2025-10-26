«На следующий же день»: Прилепин о возможном перемирии на Украине Прилепин: Украина и Европа начнут войну сразу после подписания перемирия

Шансы на перемирие на Украине в ближайшее время равны нулю, заявил NEWS.ru писатель Захар Прилепин на международном форуме сотрудничества к 100-летию народной дипломатии, организованном обществом «Знание» совместно с Россотрудничеством. По его мнению, Киев и Европа «на следующий же день» спровоцируют новый военный конфликт. Писатель также подчеркнул, что в ближайшем будущем достичь мира на Украине невозможно, пока сохраняются действующие армия, спецслужбы и политический режим страны.

Конечно же, и сама Украина и Европа развяжут новую войну при первой же возможности. Скорее всего, на следующий же день после заключения того или иного перемирия, — отметил Прилепин.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин ценит желание американского лидера Дональда Трампа разрешить украинский кризис за одну ночь. При этом, отметил он, стремление к урегулированию в столь короткие сроки выглядит нереалистично из-за глубины и сложности конфликта.

В СМИ между тем появилась информация, что ЦРУ считает возможным переговоры Трампа и Путина по Украине. По данным источников, американская разведка подготовила аналитические материалы с оптимистичными прогнозами на перспективы диалога между Москвой и Вашингтоном.