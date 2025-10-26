Слова премьера Польши Дональда Туска о готовности украинского президента Владимира Зеленского вести боевые действия еще два-три года подтверждают вовлеченность Запада в конфликт России и Украины, заявил NEWS.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов. По его мнению, в течение это срока Запад постарается увеличить поставки оружия украинской армии.

Два-три года — это время расторговки. Это то время, когда Запад думает, что успеет подготовиться и передать больше оружия, чтобы продолжался наш гражданский конфликт. По сути, это наш внутренний конфликт, в который влез Запад и пытается заставить часть русских людей отречься от своего имени и воевать против своих же интересов, что сейчас происходит. То, что подобные заявления делают всевозможные безответственные политики Запада, особенно из Польши и Британии, лишний раз говорит о том, что это чисто западная оккупация, которая уже все меньше скрывается, — объяснил Рогов.

Он отметил, что население Украины не хочет продолжения конфликта. Заявления о желании украинцев вести боевые действия против России обычно делают западные политики, добавил Рогов.

Заявления о том, сколько готовы воевать жители постукраинского пространства, все время делают непосредственно представители Британии, Польши и других зарубежных стран, но никак не простые украинцы. Это лишний раз говорит о том, что местные жители воевать не хотят. Это не их конфликт. Их заставляют, их вытравливают, их в прямом смысле убивают при этой охоте душегубы из Киева, — подытожил Рогов.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев заявил, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, говоря о возможных сроках продолжения украинского кризиса, опасается, что Украина окажется под полным контролем России. Поляки, по его словам, нагнетают обстановку ради финансовой выгоды.