Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
26 октября 2025 в 17:11

Рогов оценил слова Туска о сроках продолжения конфликта на Украине

Член ОП Рогов: слова Туска говорят о вовлеченности Запада в конфликт на Украине

Дональд Туск Дональд Туск Фото: Fot.Tedi/Newspix.Pl/Global Look Press

Слова премьера Польши Дональда Туска о готовности украинского президента Владимира Зеленского вести боевые действия еще два-три года подтверждают вовлеченность Запада в конфликт России и Украины, заявил NEWS.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов. По его мнению, в течение это срока Запад постарается увеличить поставки оружия украинской армии.

Два-три года — это время расторговки. Это то время, когда Запад думает, что успеет подготовиться и передать больше оружия, чтобы продолжался наш гражданский конфликт. По сути, это наш внутренний конфликт, в который влез Запад и пытается заставить часть русских людей отречься от своего имени и воевать против своих же интересов, что сейчас происходит. То, что подобные заявления делают всевозможные безответственные политики Запада, особенно из Польши и Британии, лишний раз говорит о том, что это чисто западная оккупация, которая уже все меньше скрывается, — объяснил Рогов.

Он отметил, что население Украины не хочет продолжения конфликта. Заявления о желании украинцев вести боевые действия против России обычно делают западные политики, добавил Рогов.

Заявления о том, сколько готовы воевать жители постукраинского пространства, все время делают непосредственно представители Британии, Польши и других зарубежных стран, но никак не простые украинцы. Это лишний раз говорит о том, что местные жители воевать не хотят. Это не их конфликт. Их заставляют, их вытравливают, их в прямом смысле убивают при этой охоте душегубы из Киева, — подытожил Рогов.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев заявил, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, говоря о возможных сроках продолжения украинского кризиса, опасается, что Украина окажется под полным контролем России. Поляки, по его словам, нагнетают обстановку ради финансовой выгоды.

Россия
Украина
СВО
Европа
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МВД рассказали о росте числа пострадавших от киберпреступников детей
«Ничего нового»: политолог об идее Науседы ограничить транзит в Калининград
Бывший премьер России высказался о третьей мировой войне
Три десятка футбольных фанатов увезли в полицию после драки
Секрет идеального сала в рассоле: тает во рту и хранится месяцами
В Сеуле люди вышли на улице с портретами Трампа и флагами США
Названо неожиданное последствие пандемии коронавируса для психики
Болезнь Заворотнюк, молодая жена, новые фильмы: как живет Борис Смолкин
В Лондоне поймали выпущенного по ошибке мигранта-насильника
В Польше узнали, как далеко Зеленский готов зайти с затягиванием мира
Поезд ВСУ с техникой загорелся после мощного удара ВС России
Сбит летевший на Москву вражеский БПЛА
ВСУ атаковали дронами дамбу Белгородского водохранилища
Путин назвал свой любимый фильм с Михалковым
Стало известно, чего не удалось сделать куратору дропперов в деле Долиной
Захарова уличила Запад в политике «банализации зла»
В российской школе учитель умер прямо на уроке
Легойда назвал главную опору церковной дипломатии
Россиянка открыла кошачий «паспортный стол» для продажи породистых питомцев
ВСУ пытались атаковать станцию чешским БПЛА с 100-килограммовой авиабомбой
Дальше
Самое популярное
Как сделать тыкву на Хеллоуин: советы и идеи
Общество

Как сделать тыкву на Хеллоуин: советы и идеи

Куриный кордон блю вкуснее всех отбивных: кусочек колбаски, сыра — и вкуснота готова: элементарно
Общество

Куриный кордон блю вкуснее всех отбивных: кусочек колбаски, сыра — и вкуснота готова: элементарно

Атака ВСУ на Москву ночью 25 октября: взрывы, пострадавшие, что известно
Москва

Атака ВСУ на Москву ночью 25 октября: взрывы, пострадавшие, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.