Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, говоря о возможных сроках продолжения украинского кризиса, опасается, что Украина окажется под полным контролем России, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. Поляки, по его словам, нагнетают обстановку ради финансовой выгоды.

У [поляков] все разговоры из серии формирования общественного мнения. Они озвучивают не какой-то реальный прогноз, а свои проекты. Скорее всего, это их хотелки: «Если бы [Владимир] Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) продержался, мы бы тогда перевооружились, у нас были бы силы, а то Россия угрожает и дальше нам будет угрожать». Чувствуется, что эти разговоры коррелируют с продвижением ВС РФ. Сегодня наши солдаты зашли в Красноармейск и Димитров. Все эти пожелания и нагнетания обстановки связаны не с реальной оценкой, а больше с деньгами. Польша в этом плане очень обеспокоена тем, что Россия заберет себе всю Украину и те земли, на которые они рассчитывали, — отметил Перенджиев.

По его словам, речь идет не только о западноукраинских городах, таких как Львов и Ивано-Франковск, но и о южных областях, включая Николаевскую и Одесскую. Политолог отметил, что Польша проявляет серьезный интерес к этим территориям, и, следовательно, планы Сикорского могут оказаться под угрозой.

Россия все время наступает, и где ее наступление закончится — никто не знает. Получается, что осталось только пугать российской угрозой и требовать денег на вооружения. С другой стороны, высказываются такие надежды, что Зеленский может продержаться еще три года или даже больше. Они рассчитывают, что за это время им удастся вооружиться. Прогнозировать очень сложно. В любом случае, на сегодняшний день есть тенденция, что мы двигаемся вперед, освобождая все больше территорий. Фронт трещит по швам на Украине, а Россия принимает меры по укреплению своих позиций, в том числе и в зоне специальной военной операции, — добавил Перенджиев.

Он подчеркнул, что высказывания Сикорского всегда отражают его видение ситуации и, как правило, базируются на польских интересах и ожиданиях. По мнению политолога, реальная обстановка будет развиваться не так, как предсказывает глава польского МИД, а совсем по-другому.

Сикорский ранее заявил, что Украина планирует продолжать поддерживать кризис в стране на протяжении минимум трех лет. По мнению министра иностранных дел Польши, план Киева является разумным.