26 октября 2025 в 20:00

Александрова, переезд в Ригу, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Антон Васильев Антон Васильев Фото: Persona Stars/053/legion-media.com

Антон Васильев — актер театра и кино. В каких проектах он задействован сейчас, высказывался ли о спецоперации?

Что известно о карьере и личной жизни Васильева

Антон Васильев родился 8 апреля 1984 года в Санкт-Петербурге. Окончил Российский государственный институт сценических искусств.

С 2006 по 2007 год артист служил в Рижском русском театре им. М. Чехова, где его взяли на полное обеспечение: сняли квартиру, платили зарплату и предоставили работу. Но в театре он отработал только один сезон.

«Не было никакого распределения, а просто нужна была молодая кровь для местного театра в Риге. Мне повезло. Пригласили меня. Конечно, я согласился! От таких предложений не отказываются. Прекрасный театр, отличная труппа, замечательный репертуар. Театр взял меня на полное обеспечение: сняли неплохую квартиру, платили деньги, но главное — репетиции, репетиции. Если честно, то я не успел узнать город: сутками репетировали, обсуждали пьесы, разбирали спектакли. Я проработал в рижском театре только один сезон. Причина простая — меня обокрали. Да! Я остался без документов. А как жить гражданину России в Латвии без документов? Паспорт же нужно восстанавливать в Питере. Я и уехал домой. Пока разбирался с документами, мне стали поступать предложения от режиссеров. Вот так закончилась моя история с Ригой», — объяснял Васильев.

Антон Васильев Антон Васильев Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В 2010 году актер переехал в Москву. Он снимался в лентах «Лучшее лето нашей жизни», «Невский», «Ученик», «Отель Элеон», «Большая игра», «Мастер», «В раю нет мест», «Одним днем», «Тополиный пух», «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Я богиня», «Подслушано в Рыбинске», «Наследники. Дар крови» и других.

Всего в его фильмографии более 80 работ.

Васильев женат на Алле Прокопович, выпускнице университета экономики и финансов, которая старше него на 11 лет. Она работает в издательском бизнесе. Пара воспитывает двух дочек — Полину и Ульяну.

«Когда девочки появились, то я сразу сказал себе: „Ну вот, это главное, что у тебя есть“. То есть не карьера и профессия, а именно они. И я крайне вовлечен в их жизнь, всегда знаю, где они, с кем и так далее. Словом, я отец, который полноценно участвует в жизни детей. Если я на съемках, то это всегда видеосозвоны», — признавался Васильев.

Чем сейчас занимается Васильев

Антон Васильев продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектакле «Варшавская мелодия» вместе с Мариной Александровой.

В 2025 году вышли ленты «Москва слезам не верит. Все только начинается», «Геля», «Сводишь с ума», «Свидетели», «Соловей против Муромца» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть картины «Джайв», «Приговор», «Большая фарма», «Невский 8» и «Грабитель» с Васильевым.

Антон Васильев Антон Васильев Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Тему спецоперации артист не комментировал.

