Концерт BLIZKEY во Владикавказе кончился массовой дракой

Концерт популярного певца BLIZKEY (настоящее имя — Валерий Майромян), завершился массовой дракой и беспорядками, сообщает Telegram-канал SHOT. Инцидент произошел во время выступления в ресторане «Торне». Организаторы продали стоячие билеты на танцпол ресторана, но не всем желающим было достаточно места на нем.

В середине концерта на танцполе началась драка и давка. Несколько человек обратились за помощью к врачам, сообщает канал. По словам зрителей, еще одной проблемой стали подростки, которые в состоянии алкогольного опьянения начали танцевать лезгинку на столах. Со слов очевидцев, охрана не пыталась предотвратить конфликт в зале ресторана. Разбираться с дебоширами приехала полиция, которая зарегистрировала инцидент и пообещала установить обстоятельства произошедшего.

Ранее в Санкт-Петербурге молодые люди подрались возле популярного сетевого алкомаркета. Сначала несколько неизвестных избили парня, после чего столкновение на Думской улице приобрело массовый характер. По информации очевидцев, в драке принимали участие более 10 человек, несколько дебоширов получили травмы.