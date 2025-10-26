Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
26 октября 2025 в 20:00

Лавров обозначил реальное отношение Москвы к Трампу

Лавров: Москва готова к диалогу с США в удобном для Вашингтона формате

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москва готова развивать диалог с США в удобном для Вашингтона формате, а также согласна с позицией американского лидера Дональда Трампа по урегулированию украинского вопроса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. В интервью венгерскому YouTube-каналу Ultrahang он отметил контакт президентов России и США на Аляске, передает МИД.

Мы готовы двигаться дальше в том темпе, который для американцев будет комфортен. <...> Дональд Трамп неоднократно положительно отзывался о встрече на Аляске. <...> Один вопрос, по его словам, после встречи на Аляске, был особенно важным, однако, как он подчеркнул, этот вопрос вполне решаем. Мы с этим полностью согласны, — сказал министр.

Также, по словам Лаврова, армия России контролирует территории за пределами Донбасса и Новороссии, так как нуждается в буферной зоне. Он пояснил, что они необходимы, так как ВСУ продолжают атаковать территорию России.

Сергей Лавров
политика
Дональд Трамп
США
