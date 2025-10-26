Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 21:00

Стал известен счет игры «Зенит» — «Динамо» после первого тайма

«Зенит» и «Динамо» вничью окончили первый тайм

Вендел (Зенит), Данил Глебов (Динамо), Иван Сергеев (Динамо) и Роберто Фернандес (Динамо) в матче 13-го тура российской Премьер-лиги (РПЛ) в Санкт-Петербурге Вендел (Зенит), Данил Глебов (Динамо), Иван Сергеев (Динамо) и Роберто Фернандес (Динамо) в матче 13-го тура российской Премьер-лиги (РПЛ) в Санкт-Петербурге Фото: Михаил Киреев/РИА Новости

Петербургский «Зенит» и московское «Динамо» закончили первый тайм со счетом 1:1, указано на сайте РПЛ. Команды сошлись на поле «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге в рамках 13-го тура чемпионата России по футболу.

Мяч в ворота «Зенита» забил Бителло на 26-й минуту, затем на 42-й минуте счет сравнял Андрей Мостовой. Во втором тайме еще одно очко на 72-й минуте петербургской команде принес Густаво Мантуан. В результате «Зенит» одержал победу над москвичами со счетом 2:1.

Ранее экс-тренер «Зенита» Борис Раппопорт спрогнозировал победу команды под руководством Сергея Семака над московским «Динамо». По его мнению, после ухода Марцела Лички Валерий Карпин ухудшил результаты столичной команды. Он отметил, что по своему составу «Зенит» остается претендентом на чемпионство. По словам Раппопорта, в Российской премьер-лиге (РПЛ) выросла конкуренция, и сейчас четыре-пять клубов бьются за первое место.

До этого ЦСКА направил официальный запрос в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС). Клуб просит оценить судейство в матче 12-го тура РПЛ против «Локомотива».

ФК Зенит
ФК Динамо
футболисты
Санкт-Петербург
