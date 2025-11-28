День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 01:45

Гороскоп 28 ноября: приступаем к ЗОЖ, создаем хорошее настроение

Гороскоп на сегодня 28 ноября для женщин и мужчин Гороскоп на сегодня 28 ноября для женщин и мужчин Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Гороскоп на 28 ноября для женщин и мужчин обещает день, подходящий для различных начинаний. Особенно удачными они будут в сфере здоровья. Подходящее время для начала диеты, соблюдения питьевого режима, восстановления баланса между работой и отдыхом. Прогулки в парке будут так же полезны, как визит в спортзал или бассейн. В бизнесе ожидается стабильное время. Результативность работы будет зависеть от хорошего настроения.

Гороскоп на 28 ноября для мужчин:

  • Овен. В этот день Овны столкнутся с проблемами, не решенными в прошлом. Успешно миновать этот этап помогут новые знакомые. Избегайте кардинальных перемен и сосредоточьтесь на текущих делах.
  • Телец. Тельцы поднимутся над суетой. Уверенность в себе и чувство собственного достоинства помогут преодолеть трудности. Столкнувшись с проблемами, не игнорируйте их — смело действуйте.
  • Близнецы. Благодаря вашей харизме вы упрочите свой авторитет. Используйте информацию для улучшения финансового положения и не стесняйтесь просить помощи у друзей.
  • Рак. На пике карьеры, Рак ощутит прилив амбиций. Открываются возможности для роста и деловых поездок. Будьте открыты новому и развивайте свой потенциал.
  • Лев. Львы должны проявить креативность в работе. Рассматривайте проблемы с разных сторон и прислушивайтесь к коллегам. Не забывайте о здоровье и профилактике.
  • Дева. Для Дев наступает удачный финансовый период. Ваши усилия не останутся незамеченными, но в семье возможны трения. Проявляйте мудрость и дипломатичность.
  • Весы. Весам стоит получить профессиональную консультацию. Если перед вами выбор в сфере карьеры, принять решение поможет только обращение к эксперту.
  • Скорпион. Скорпионов ожидает стабильность. Удачный момент для урегулирования финансовых дел и саморазвития.
  • Стрелец. Стрельцы столкнутся с тем, что удача исчезла из их жизни. Не паникуйте, соберитесь с мыслями и следуйте плану. Организованность — залог успеха.
  • Козерог. Спокойный день для Козерогов. Займитесь домашними делами и отдыхом. Не начинайте новые проекты — позвольте себе расслабиться.
  • Водолей. Водолеям не следует жаловаться на здоровье. Возможна задержка выплат, но они все равно поступят. У соискателей работы высокие шансы на успех.
  • Рыбы. Рыбам предстоит сосредоточиться на достижении целей. Избегайте мелочей и учитесь фокусироваться на главном.

Гороскоп на 28 ноября для женщин и мужчин Гороскоп на 28 ноября для женщин и мужчин Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Гороскоп на 28 ноября для женщин:

  • Овен. Овны станут миротворцами, погасив конфликт. Используйте свое обаяние для установления гармонии.
  • Телец. Тельцы могут столкнуться с трудностями на работе. Доверяйте интуиции и не забывайте о командной поддержке. Избегайте конфликтов и оставайтесь спокойными.
  • Близнецы. Близнецы захотят уйти от суеты. Будьте осторожны в общении и выделите время для себя.
  • Рак. Ваш дар общения поможет наладить диалог в конфликтных ситуациях. Проявите инициативу.
  • Лев. Львицы блистают, привлекая внимание. Это время для культурного досуга и общения с друзьями.
  • Дева. Девам следует обратить внимание на эмоциональное состояние и разобраться с переживаниями. Используйте интуицию.
  • Весы. Будьте готовы к критике, но не принимайте ее близко к сердцу. Дельные замечания примите к сведению.
  • Скорпион. Избегайте новых проектов и сосредоточьтесь на завершении старых дел. Профессиональные поездки принесут успех.
  • Стрелец. Проявите силу воли, стойкость и соблюдайте умеренность во всем.
  • Козерог. Не позволяйте обстоятельствам сбивать вас с толку, доверяйте интуиции и избегайте стрессов.
  • Водолей. Не берите на себя лишние обязательства. Заботьтесь о здоровье, соблюдайте баланс между работой и отдыхом.
  • Рыбы. Управляйте своими эмоциями, особенно на работе. Прислушайтесь к интуиции — это поможет найти путь к успеху.
Читайте также
Преданные пессимисты: полная характеристика рожденных в год Собаки
Семья и жизнь
Преданные пессимисты: полная характеристика рожденных в год Собаки
Гении, звезды или манипуляторы: характеристика людей, рожденных в год Крысы
Семья и жизнь
Гении, звезды или манипуляторы: характеристика людей, рожденных в год Крысы
Откровенно о Кроликах: карьера, любовь, слабости самого миролюбивого знака
Семья и жизнь
Откровенно о Кроликах: карьера, любовь, слабости самого миролюбивого знака
Гороскоп на 25 ноября: Овнам проявить силу, а Ракам найти гармонию
Семья и жизнь
Гороскоп на 25 ноября: Овнам проявить силу, а Ракам найти гармонию
Гороскоп на 24 ноября: денежный совет Козерогам и предостережение для Рыб
Семья и жизнь
Гороскоп на 24 ноября: денежный совет Козерогам и предостережение для Рыб
астрология
гороскопы
знаки зодиака
эзотерика
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
7 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
«Первый пойду рыть окопы»: как сейчас живет Андрей Ургант
«Легкая мишень»: чем Т-90МC лучше нового немецкого танка Leopard 2A8
Домашняя аптечка: какие лекарства нужны в первую очередь. Ликбез от врача
Опасность атаки БПЛА объявили в курортном городе России
Фаза Луны сегодня, 28 ноября: избегаем конфликтов, отменяем сделки
Гороскоп 28 ноября: приступаем к ЗОЖ, создаем хорошее настроение
«Вызывайте санитаров»: Захарова ответила Каллас на фразу о «нападениях» РФ
На Украине подожгли историческую синагогу
Малышева меняет стиль. Что говорят эксперты, какую прическу ей выбрать
Правительство ЛНР сообщило, что дроны ВСУ атаковали три АЗС на севере региона
Найден мертвым звезда культовых «Хакеров»
Отказ от переезда в США, гражданство РФ, травля: как живет Наталия Орейро
Аэропорт Волгограда временно ограничил работу
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 28 ноября 2025 года
Приметы 28 ноября: Гурьев день — зубные лекари и защита от нечисти
Назван срок, после которого не нужно платить налог с продажи жилья
«РФ получила сильного лидера»: что Тэтчер говорила о Путине, СССР, Украине
Зеленский анонсировал важные для Украины события на следующей неделе
Тренд на отказ от туалетной бумаги штурмует Европу и Японию
Дальше
Самое популярное
Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.