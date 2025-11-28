Найден мертвым звезда культовых «Хакеров»

В возрасте 52 лет скончался актер и музыкант Итан Браун, известный по культовому фильму «Хакеры», пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на его отца, легендарного певца Джексона Брауна. После смерти матери актера, модели Филлис Мейджер, в 1976 году музыкант воспитывал сына в одиночестве.

Артиста нашли без признаков жизни в его собственном доме в Лос-Анджелесе 25 ноября. О причинах его смерти ничего не сообщается.

Мы просим о сохранении конфиденциальности и уважении к семье в это тяжелое время. На данный момент нет никакой дополнительной информации, — говорится в сообщении отца актера.

Помимо актерской карьеры, Браун посвятил себя музыке, став участником дуэта Alain Zane and Cat Colbert и основав лейбл Spinside Records. Его кинематографическое наследие включает роли в таких картинах, как «Хакеры» с Анджелиной Джоли и «Воспитание Хелен».

Ранее сообщалось, что на 71-м году жизни в Швеции умер актер и музыкант Бьерн Андресен. После съемок в итальянской картине «Смерть в Венеции» режиссера Лукино Висконти его провозгласили «самым красивым мальчиком ХХ века».