День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 00:41

Найден мертвым звезда культовых «Хакеров»

HR: умер сыгравший в «Хакерах» актер и музыкант Итан Браун

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В возрасте 52 лет скончался актер и музыкант Итан Браун, известный по культовому фильму «Хакеры», пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на его отца, легендарного певца Джексона Брауна. После смерти матери актера, модели Филлис Мейджер, в 1976 году музыкант воспитывал сына в одиночестве.

Артиста нашли без признаков жизни в его собственном доме в Лос-Анджелесе 25 ноября. О причинах его смерти ничего не сообщается.

Мы просим о сохранении конфиденциальности и уважении к семье в это тяжелое время. На данный момент нет никакой дополнительной информации, — говорится в сообщении отца актера.

Помимо актерской карьеры, Браун посвятил себя музыке, став участником дуэта Alain Zane and Cat Colbert и основав лейбл Spinside Records. Его кинематографическое наследие включает роли в таких картинах, как «Хакеры» с Анджелиной Джоли и «Воспитание Хелен».

Ранее сообщалось, что на 71-м году жизни в Швеции умер актер и музыкант Бьерн Андресен. После съемок в итальянской картине «Смерть в Венеции» режиссера Лукино Висконти его провозгласили «самым красивым мальчиком ХХ века».

шоу-бизнес
смерти
США
Голливуд
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
7 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
«Первый пойду рыть окопы»: как сейчас живет Андрей Ургант
«Легкая мишень»: чем Т-90МC лучше нового немецкого танка Leopard 2A8
Домашняя аптечка: какие лекарства нужны в первую очередь. Ликбез от врача
Опасность атаки БПЛА объявили в курортном городе России
Фаза Луны сегодня, 28 ноября: избегаем конфликтов, отменяем сделки
Гороскоп 28 ноября: приступаем к ЗОЖ, создаем хорошее настроение
«Вызывайте санитаров»: Захарова ответила Каллас на фразу о «нападениях» РФ
На Украине подожгли историческую синагогу
Малышева меняет стиль. Что говорят эксперты, какую прическу ей выбрать
Правительство ЛНР сообщило, что дроны ВСУ атаковали три АЗС на севере региона
Найден мертвым звезда культовых «Хакеров»
Отказ от переезда в США, гражданство РФ, травля: как живет Наталия Орейро
Аэропорт Волгограда временно ограничил работу
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 28 ноября 2025 года
Приметы 28 ноября: Гурьев день — зубные лекари и защита от нечисти
Назван срок, после которого не нужно платить налог с продажи жилья
«РФ получила сильного лидера»: что Тэтчер говорила о Путине, СССР, Украине
Зеленский анонсировал важные для Украины события на следующей неделе
Тренд на отказ от туалетной бумаги штурмует Европу и Японию
Дальше
Самое популярное
Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.