Орейро рассказала о пережитой травле из-за сексуализированной рекламы

Актриса Наталья Орейро заявила, что в детстве пережила травлю из-за съемок в рекламе, где ее сексуализировали. В интервью журналистке Надежде Стрелец она отметила, что долгое время не могла пойти в школу, а сверстники на стенах писали «неприятные слова».

Мне было 12 лет. Я превращалась из девочки в девушку и не было готова к тому, что меня покажут настолько сексуализированно. Я не знала, что некоторые части моего тела будут в таком ракурсе. Я не могла пойти в школу, неделю просто боялась поднять глаза. На меня стали смотреть иначе, парни, девочки, все. На стенах писали неприятные вещи. Но важно объяснить, что я собиралась стать актрисой, и реклама — начало пути, — сказала актриса.

Ранее сын уругвайской актрисы преподнес матери нестандартный подарок — антикварную музыкальную шкатулку со статуэткой, у которой отсутствовала одна ножка. Как рассказала сама артистка на пресс-конференции к фильму «Письмо Деду Морозу», ей особенно понравилось, что ребенок выбрал для нее именно винтажную вещь, а не новое изделие.

До этого Орейро делилась привычкой брать с собой в гримерку лоскутное одеяло, изготовленное российскими поклонниками. По словам актрисы, фанаты из различных городов России собрали отдельные фрагменты ткани и сшили из них персональные одеяла для нее и ее сына.