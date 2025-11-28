День матери
Фаза Луны сегодня, 28 ноября: избегаем конфликтов, отменяем сделки

Фаза Луны сегодня, 28 ноября. Кто отменит сделки? Кому пора в спортзал? Фаза Луны сегодня, 28 ноября. Кто отменит сделки? Кому пора в спортзал? Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Сегодня в 13:33 по московскому времени Луна перейдет в 9-е сутки лунного цикла. Они продлятся до конца дня.

В каком знаке зодиака и в какой фазе сегодня Луна

Луна по-прежнему пребывает под управлением Рыб и проходит вторую четверть растущей фазы. До последнлего полнолуния 2025 года осталась всего неделя.

Общая характеристика дня

Один из самых неблагоприятных дней в этом лунном месяце. Ко всему происходящему сегодня стоит относиться с подозрением и недоверием, поскольку возможны обманы, иллюзии и искушения.

Бизнес и финансы

Неудачный день для переговоров, командной работы, достижения договоренностей. Всеми силами старайтесь не допускать возникновения конфликтов. Финансовые операции лучше отменить, кроме самых мелких или крайне необходимых, чтобы не потерять средства и не стать жертвой мошенников. А вот работа в одиночку, особенно у творческих личностей, принесет отличные результаты и в дальнейшем прибыль.

Фаза Луны сегодня, 28 ноября Фаза Луны сегодня, 28 ноября Фото: Shutterstock/FOTODOM

Здоровье и красота

Вероятно обострение хронических заболеваний, особенно связанных с работой сердца и нервной системой. Если здоровье в порядке, то день можно посвятить занятиям в спортзале, включая силовые тренировки. Также будут благоприятны различные процедуры с волосами.

Природа

Рыбалка по-прежнему остается удачным способом провести время. Однако сегодня улов по большей части будет состоять из мелкой рыбы или вовсе мальков. Садоводы могут планировать свои работы в саду в соответствии с рекомендациями редакции NEWS.ru.

Любовь и отношения

Не очень удачный день для свадьбы, поскольку множество мелких конфликтов могут серьезно омрачить праздник. Зато сегодня можно назначать свидания.

астрология
лунные календари
фаза Луны
эзотерика
Екатерина Метелева
Е. Метелева
