26 октября 2025 в 21:20

Мбаппе и Беллингем «выбили» победу «Реалу» у «Барселоны»

«Реал» одержал победу над «Барселоной» благодаря мячам Мбаппе и Беллингема

Мадридский «Реал» выиграл в матче против каталонской «Барселоны» со счетом 2:1. Матч проходил на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Победу ФК принесли Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем на 22-й и 43-й минутах соответственно, сообщается на сайте испанской футбольной лиги.

«Барселоне» удалось забить один год усилиями Фермина Лопес на 38-й минуте. По результатам игры «Реал» укрепил свое лидерство в таблице, набрав 27 очков. Ее соперник оказался на второй строчке с 22 очками.

Ранее аргентинский форвард Лионель Месси обновил рекорд результативности Major League Soccer (MLS) за календарный год. Спортсмен забил за «Интер Майами» 39 голов в 2025 году. Аргентинец превзошел достижения мексиканского футболиста Карлоса Велы и полузащитника клуба «Лос-Анджелес» Дени Буанга. Им удалось забить по 38 голов.

До этого португальский нападающий Криштиану Роналду и Месси установили мировые рекорды в течение одного дня в матчах своих национальных сборных. Сборная Аргентины одержала победу над командой Пуэрто-Рико. Месси отдал две голевые передачи, что позволило ему стать рекордсменом по количеству результативных передач на уровне национальных команд.

Барселона
Реал Мадрид
футболисты
матчи
