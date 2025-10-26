Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 21:35

Названо число украинских БПЛА, сбитых за воскресный вечер

Минобороны сообщило об уничтожении 22 украинских БПЛА за четыре часа

ПВО РФ

Средства противовоздушной обороны перехватили 22 украинских беспилотника над Россией в период с 16:00 до 20:00 26 октября, сообщила пресс-служба Минобороны. Над Белгородской областью уничтожили 19 БПЛА, над Калужской — два, а также один в Московском регионе.

В период с 16:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сказано в сообщении.

Российская ПВО в ночь на 26 октября ликвидировала и перехватила 82 украинских беспилотника. По 30 и 26 БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Тульской областей. Семь дронов ликвидировали над акваторией Черного моря, по четыре — над Азовским морем, Краснодарским краем и Рязанской областью.

До этого сообщалось, что украинские военнослужащие с помощью чешского БПЛА с 100-килограммовой авиабомбой пытались ударить по железнодорожной станции в Иловайске на востоке ДНР. По данным ФСБ, после этого ВСУ атаковали объект еще четырьмя беспилотниками FP-1 с осколочно-фугасными зарядами.

