Мэр Киева оценил положение Украины перед началом зимы

Положение Украины перед началом отопительного сезона тяжелое, заявил в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко. По его мнению, предстоящий отопительный сезон будет наиболее сложным с 2022 года, начала СВО.

Критическая обстановка сложилась в Черниговской и Сумской областях, городе Славутич, подчеркнул политик. Из-за массированных атак на теплогенерирующие объекты могут начаться постоянные перебои подачи энергии. Это может привести к росту цен. а некоторые заводы в стране могут закрыться.

Ранее издание The New York Times утверждало, что Украину этой зимой ожидают серьезные испытания, связанные с отоплением и энергоснабжением. Из-за масштабных повреждений газовой инфраструктуры и финансовых трудностей домохозяйства могут остаться без тепла, а промышленность столкнуться с остановками.

До этого бывший премьер-министр Украины Николай Азаров говорил, что предстоящий отопительный сезон в бывшей советской республике может столкнуться с серьезными проблемами. Он напомнил, что в прошлом уже были случаи, когда температура в жилых помещениях не поднималась выше +17 градусов.