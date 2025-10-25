Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 08:20

Превращаем рисовую бумагу в хитрые манты — корзинки с чили-курицей в азиатском стиле за 20 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти мешочки из рисовой бумаги стали для меня настоящим открытием — хрустящие снаружи и сочные внутри, с идеальным балансом сладкого и острого. Блюдо готовится без глубокой жарки, что делает его легким и подходящим даже для тех, кто следит за питанием. Отличный способ разнообразить привычные ужины.

Готовлю я так: 250 граммов куриного фарша смешиваю с двумя столовыми ложками мелко нарезанного красного перца и зеленого лука. Добавляю полторы столовые ложки сладкого соуса чили, столовую ложку соевого соуса, паприку, соль и перец по вкусу. Для обертки взбиваю три яйца с соевым соусом, опускаю в эту смесь рисовую бумагу на 30–50 секунд до размягчения. На каждый мешочек беру 1-2 листа, выкладываю начинку, формирую мешочек и завязываю полоской зеленого лука. Готовлю в аэрогриле при 200 °C 13–15 минут до золотистого цвета. Подаю с дополнительным соусом чили для макания.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.

