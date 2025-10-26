Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
26 октября 2025 в 19:28

Юные петербуржцы устроили массовую драку у алкомаркета

В Петербурге толпа неизвестных устроила драку возле алкомаркета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге толпа молодых людей подралась возле популярного алкомаркета, сообщает Telegram-канал Baza. Сначала несколько человек избили парня, после чего столкновение на улице Думской приобрело массовый характер.

По информации авторов, в драке принимали участие более 10 лиц. Очевидцы вызвали полицейских на место происшествия, большая часть молодых людей убежала. Авторы канала сообщили, что несколько участников конфликта получили травмы носа и челюсти.

Ранее массовая драка произошла на федеральной трассе Р-228 в черте Саратова между футбольными фанатами. Уголовное дело завели по статье «Хулиганство». На место прибыли правоохранители для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

До этого официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что сотрудники полиции проверили более 80 человек в связи с массовой дракой в жилом комплексе «Прокшино» в Москве. По ее словам, задержаны из них 19 человек, все они подозреваются в хулиганстве. Также в отношении ряда лиц будет решаться вопрос о выдворении с территории РФ.

Санкт-Петербург
драки
молодежь
полицейские
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Позор»: Лавров пристыдил Киев за выпады о детях
Чем отличаются латте, капучино, флэт уайт, раф и моккачино
Лавров обозначил реальное отношение Москвы к Трампу
Александрова, переезд в Ригу, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Побоище мигрантов в Москве, отмена Лепса, лютая зима в РФ: что будет дальше
Концерт BLIZKEY во Владикавказе кончился массовой дракой
Лавров раскрыл очевидный план ЕС и Зеленского
«Леденящая душу угроза»: Британию охватила истерика из-за «Буревестника»
«Не территории»: Лавров назвал цель России на Украине
Лавров объяснил контроль земель за пределами Донбасса и Новороссии
В США возмутились пассивности Венгрии в отказе от нефти России
Российскую школьницу по дороге домой изувечил незнакомец
Птица врезалась в самолет с летевшими в Москву россиянами
Юные петербуржцы устроили массовую драку у алкомаркета
Нейросеть спасла россиянина от пятидневного запоя
Слухи о разводе, травма руки, скандал в Шереметьево: как живет Анна Уколова
«Не к нам вопрос»: Волкова о новом альбоме t.A.T.u. «В Поднебесной»
Мэру Гюмри предъявили новое обвинение из-за идеи о союзном государстве с РФ
Запашный заявил, что ушел от любовницы из-за детей
Раскрыта причина смерти актера Геннадия Назарова
Дальше
Самое популярное
Как сделать тыкву на Хеллоуин: советы и идеи
Общество

Как сделать тыкву на Хеллоуин: советы и идеи

Куриный кордон блю вкуснее всех отбивных: кусочек колбаски, сыра — и вкуснота готова: элементарно
Общество

Куриный кордон блю вкуснее всех отбивных: кусочек колбаски, сыра — и вкуснота готова: элементарно

Атака ВСУ на Москву ночью 25 октября: взрывы, пострадавшие, что известно
Москва

Атака ВСУ на Москву ночью 25 октября: взрывы, пострадавшие, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.