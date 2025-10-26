Юные петербуржцы устроили массовую драку у алкомаркета

В Санкт-Петербурге толпа молодых людей подралась возле популярного алкомаркета, сообщает Telegram-канал Baza. Сначала несколько человек избили парня, после чего столкновение на улице Думской приобрело массовый характер.

По информации авторов, в драке принимали участие более 10 лиц. Очевидцы вызвали полицейских на место происшествия, большая часть молодых людей убежала. Авторы канала сообщили, что несколько участников конфликта получили травмы носа и челюсти.

Ранее массовая драка произошла на федеральной трассе Р-228 в черте Саратова между футбольными фанатами. Уголовное дело завели по статье «Хулиганство». На место прибыли правоохранители для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

До этого официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что сотрудники полиции проверили более 80 человек в связи с массовой дракой в жилом комплексе «Прокшино» в Москве. По ее словам, задержаны из них 19 человек, все они подозреваются в хулиганстве. Также в отношении ряда лиц будет решаться вопрос о выдворении с территории РФ.