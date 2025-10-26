Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
26 октября 2025 в 16:52

Ушел из жизни актер Геннадий Назаров

Актер Геннадий Назаров Актер Геннадий Назаров Фото: Михаил Фомичев/ТАСС

Ушел из жизни выдающийся актер театра и кино Геннадий Назаров, сообщили в московском театре «Мастерская Петра Фоменко». Ему было 58 лет.

Геннадий Назаров появился на свет в 1967 году. После школы он поступил в Московское театральное художественно-техническое училище, которое окончил в 1988 году. Актер участвовал в спектаклях Сергея Женовача в театре на Малой Бронной и выступал на сцене Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова». Кроме того, он преподавал в Российском институте театрального искусства — ГИТИС.

Он стал известен широкой аудитории благодаря роли в фильме Петра Тодоровского «Какая чудная игра», который вышел в середине 1990-х годов. До начала 2000-х он активно снимался у таких известных режиссеров, как Георгий Данелия, Сергей Астрахан и Виктор Хотиненко.

Назаров на протяжении почти двух десятилетий преподавал в мастерской Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова в ГИТИСе. Четыре года назад он, совместно с супругой Натальей Назаровой, основал собственную актерскую мастерскую.

Ранее сообщалось, что заслуженный артист Российской Федерации Алексей Золотницкий ушел из жизни в возрасте 79 лет. Известный своими ролями в московских театрах и работой в озвучивании, он подарил российским зрителям голоса многих звезд мирового кинематографа, включая Роберта Редфорда, Роберта Де Ниро и других.

актеры
смерти
Россия
театры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ничего нового»: политолог об идее Науседы ограничить транзит в Калининград
Бывший премьер России высказался о третьей мировой войне
Три десятка футбольных фанатов увезли в полицию после драки
Секрет идеального сала в рассоле: тает во рту и хранится месяцами
В Сеуле люди вышли на улице с портретами Трампа и флагами США
Названо неожиданное последствие пандемии коронавируса для психики
Болезнь Заворотнюк, молодая жена, новые фильмы: как живет Борис Смолкин
В Лондоне поймали выпущенного по ошибке мигранта-насильника
В Польше узнали, как далеко Зеленский готов зайти с затягиванием мира
Поезд ВСУ с техникой загорелся после мощного удара ВС России
Сбит летевший на Москву вражеский БПЛА
ВСУ атаковали дронами дамбу Белгородского водохранилища
Путин назвал свой любимый фильм с Михалковым
Стало известно, чего не удалось сделать куратору дропперов в деле Долиной
Захарова уличила Запад в политике «банализации зла»
В российской школе учитель умер прямо на уроке
Легойда назвал главную опору церковной дипломатии
Россиянка открыла кошачий «паспортный стол» для продажи породистых питомцев
ВСУ пытались атаковать станцию чешским БПЛА с 100-килограммовой авиабомбой
OpenAI разрабатывает музыкальный ИИ
Дальше
Самое популярное
Как сделать тыкву на Хеллоуин: советы и идеи
Общество

Как сделать тыкву на Хеллоуин: советы и идеи

Куриный кордон блю вкуснее всех отбивных: кусочек колбаски, сыра — и вкуснота готова: элементарно
Общество

Куриный кордон блю вкуснее всех отбивных: кусочек колбаски, сыра — и вкуснота готова: элементарно

Атака ВСУ на Москву ночью 25 октября: взрывы, пострадавшие, что известно
Москва

Атака ВСУ на Москву ночью 25 октября: взрывы, пострадавшие, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.