Ушел из жизни актер Геннадий Назаров

Ушел из жизни выдающийся актер театра и кино Геннадий Назаров, сообщили в московском театре «Мастерская Петра Фоменко». Ему было 58 лет.

Геннадий Назаров появился на свет в 1967 году. После школы он поступил в Московское театральное художественно-техническое училище, которое окончил в 1988 году. Актер участвовал в спектаклях Сергея Женовача в театре на Малой Бронной и выступал на сцене Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова». Кроме того, он преподавал в Российском институте театрального искусства — ГИТИС.

Он стал известен широкой аудитории благодаря роли в фильме Петра Тодоровского «Какая чудная игра», который вышел в середине 1990-х годов. До начала 2000-х он активно снимался у таких известных режиссеров, как Георгий Данелия, Сергей Астрахан и Виктор Хотиненко.

Назаров на протяжении почти двух десятилетий преподавал в мастерской Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова в ГИТИСе. Четыре года назад он, совместно с супругой Натальей Назаровой, основал собственную актерскую мастерскую.

