Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 26 октября, фото, видео

Панда Катюша любит есть бамбук. Какие еще последние новости известны о животном сегодня, 26 октября?
Чем ужинает Катюша
Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале ролик, на котором Катюша ужинает бамбуком.
«Всем вкусного ужина, мои дорогие! Вам желает наша всеми любимая принцесса Катюша!» — подписала она видео.
Комментаторы заявили, что Катюша так аппетитно ест бамбук, что им тоже захотелось его попробовать.
«Настоящая принцесса! И как аккуратно и аппетитно ест, аж тоже захотелось сочного и вкусного бамбука»;
«Такая смешная! И так ей вкусненько! Приятного аппетита, Катюша»;
«Любимый бамбук грызет! И так аппетитно! Я прямо тоже хочу попробовать», — написали фолловеры.
Как Катюша ест бамбук
Светлана Акулова также показала видео, на котором Катюша аппетитно ест бамбук и чавкает.
«Давненько Катюшка вам не чавкала! Ловите прекрасную чавкающую прекрасность!» — подписала видео директор столичного зоопарка.
Пользователи Сети пожелали Катюше приятного аппетита и признались, что такие кадры поднимают им настроение.
«Катюша, дорогая, приятного тебе аппетита! И спасибо за такие видео, от них настроение моментально поднимается»;
«Как я соскучилась по чавканью Кати! Это — лучшая музыка»;
«Приятного аппетита! Настроение поднялось, как увидела это видео», — прокомментировали россияне.
