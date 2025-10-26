Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
26 октября 2025 в 12:29

Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 26 октября, фото, видео

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Панда Катюша любит есть бамбук. Какие еще последние новости известны о животном сегодня, 26 октября?

Чем ужинает Катюша

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале ролик, на котором Катюша ужинает бамбуком.

«Всем вкусного ужина, мои дорогие! Вам желает наша всеми любимая принцесса Катюша!» — подписала она видео.

Комментаторы заявили, что Катюша так аппетитно ест бамбук, что им тоже захотелось его попробовать.

«Настоящая принцесса! И как аккуратно и аппетитно ест, аж тоже захотелось сочного и вкусного бамбука»;

«Такая смешная! И так ей вкусненько! Приятного аппетита, Катюша»;

«Любимый бамбук грызет! И так аппетитно! Я прямо тоже хочу попробовать», — написали фолловеры.

Как Катюша ест бамбук

Светлана Акулова также показала видео, на котором Катюша аппетитно ест бамбук и чавкает.

«Давненько Катюшка вам не чавкала! Ловите прекрасную чавкающую прекрасность!» — подписала видео директор столичного зоопарка.

Пользователи Сети пожелали Катюше приятного аппетита и признались, что такие кадры поднимают им настроение.

«Катюша, дорогая, приятного тебе аппетита! И спасибо за такие видео, от них настроение моментально поднимается»;

«Как я соскучилась по чавканью Кати! Это — лучшая музыка»;

«Приятного аппетита! Настроение поднялось, как увидела это видео», — прокомментировали россияне.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 26 октября: что завтра, тошнота, скачки давления

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 октября: где сбои в РФ

Резкие ветра и морозилка до −20? Погода в Москве в декабре: чего ждать

новости
панда Катюша
Московский зоопарк
общество
Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военный эксперт раскрыл главное назначение «Буревестников»
На Западе раскрыли как Трамп может повлиять на Зеленского
Телефонный пранкер раскрыл главные правила информационной гигиены
Актриса Анна Уколова получила травму в аэропорту
В Кремле с угрозой ответили ЕС на планы изъять российские активы
Песков назвал санкции США «недружественным шагом»
В Минобороны раскрыли число сбитых бомб и беспилотников ВСУ
Лавров раскрыл, есть ли у России враги на Западе и Востоке
Более 180 человек ожидают замены борта в аэропорту Ханты-Мансийска
В Париже осудили утечку о задержании подозреваемых в ограблении Лувра
В Совфеде раскрыли, где «находится» суверенитет стран Балтии
Российские военные вновь ударили по объектам ВПК Украины
Здоровая обувь: как выбрать модель, которая не навредит вашим ногам
В Госдуме заявили о давлении режима Санду на проекты АНО «Евразия»
Песков раскрыл, что Путин думает о желании Трампа добиться мира «за ночь»
В Кремле заявили о паузе в мирном урегулировании на Украине
В Кремле объяснили, почему нельзя говорить об отмене саммита в Будапеште
«Огромные проблемы»: депутат раскрыла правду о работе администрации Санду
Минимум 10 человек пострадали от удара ВСУ по поселку Маслова Пристань
Погода в Москве в понедельник, 27 октября: ждать ли ливней и похолодания
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.