Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 26 октября, фото, видео

Панда Катюша любит есть бамбук. Какие еще последние новости известны о животном сегодня, 26 октября?

Чем ужинает Катюша

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале ролик, на котором Катюша ужинает бамбуком.

«Всем вкусного ужина, мои дорогие! Вам желает наша всеми любимая принцесса Катюша!» — подписала она видео.

Комментаторы заявили, что Катюша так аппетитно ест бамбук, что им тоже захотелось его попробовать.

«Настоящая принцесса! И как аккуратно и аппетитно ест, аж тоже захотелось сочного и вкусного бамбука»;

«Такая смешная! И так ей вкусненько! Приятного аппетита, Катюша»;

«Любимый бамбук грызет! И так аппетитно! Я прямо тоже хочу попробовать», — написали фолловеры.

Как Катюша ест бамбук

Светлана Акулова также показала видео, на котором Катюша аппетитно ест бамбук и чавкает.

«Давненько Катюшка вам не чавкала! Ловите прекрасную чавкающую прекрасность!» — подписала видео директор столичного зоопарка.

Пользователи Сети пожелали Катюше приятного аппетита и признались, что такие кадры поднимают им настроение.

«Катюша, дорогая, приятного тебе аппетита! И спасибо за такие видео, от них настроение моментально поднимается»;

«Как я соскучилась по чавканью Кати! Это — лучшая музыка»;

«Приятного аппетита! Настроение поднялось, как увидела это видео», — прокомментировали россияне.

