26 октября 2025 в 12:50

Азербайджан готов пропускать российские товары в Армению

Оверчук: Азербайджан готов пропускать российскую продукцию в Армению

Алексей Оверчук Алексей Оверчук Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Азербайджан готов пропускать российскую продукцию в Армению, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук. По его словам, которые приводит РИА Новости, в Баку подтвердили возможность использования железнодорожных путей для транзита российской продукции через территорию Азербайджана на Армению.

В этом смысле у нас тоже есть очень интересные подвижки, — добавил вице-премьер.

По словам вице-премьера, «Российские железные дороги» (РЖД) вместе с коллегами в регионе решают вопросы организации этих перевозок. Соответствующие поручения даны по линии Министерства сельского хозяйства РФ для того, чтобы осваивать этот новый логистический маршрут. Оверчук также добавил, что заметен прогресс в выстраивании азербайджанского отрезка коридора «Север — Юг».

Ране вице-премьер осмотрел инфраструктуру Западного маршрута международного транспортного коридора. Вместе с ним объекты строительства посетил азербайджанский вице-премьер Шахин Мустафаев. Политик отметил доброжелательный и рабочий подход иранской стороны к российской делегации.

СНГ
Армения
Азербайджан
экспорт
Алексей Оверчук
