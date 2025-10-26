Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 10:10

Минздрав снизил возраст для проверки репродуктивного здоровья до 13 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В России начал действовать новый порядок профилактических осмотров детей, который будет применяться до 2031 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на утвержденный Минздравом документ. Согласно обновленным правилам, теперь ежегодные проверки репродуктивного здоровья у детей начнутся с 13 лет, а не с 14.

Вместе с тем изменились сроки начальных осмотров у некоторых специалистов. Первые консультации гинеколога для девочек и уролога для мальчиков теперь будут проводиться в шесть лет вместо прежних трех лет. Также пересмотрены и осмотры в первый месяц жизни ребенка: теперь обязательными являются только приемы у педиатра, хирурга и офтальмолога. Первые осмотры невролога перенесены на три месяца, а стоматолога — на один год, при этом ежегодные зубные осмотры после этого сохраняются.

Также введены новые диагностические процедуры: офтальмоскопию с расширением зрачка будут проводить дважды — в один месяц и один год. Аудиологический скрининг можно провести в течение первого года жизни, с повторениями в один год и шесть лет. Педиатры будут проводить анкетирование родителей для выявления рисков нарушений психического развития в полтора и два года, а дети из групп риска — экспресс-тест на холестерин в шесть и 10 лет.

Ранее появилась информация, что в России могут изменить правила выдачи больничных листов. Как отмечалось, некоторые заболевания перестанут служить основанием для освобождения от работы. Также высказывалось предположение, что сотрудники с высокой температурой (до 39 градусов) могут быть направлены на рабочее место. Позже в министерстве опровергли эту информацию.

Россия
Минздрав
проверки
дети
