04 сентября 2025 в 06:34

Захарова заявила, что освобождение россиян в Баку станет важным шагом

Мария Захарова Мария Захарова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Освобождение 13 российских граждан, которые находятся в заключении в Азербайджане, может стать важным шагом для нормализации отношений между Москвой и Баку, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга на полях ВЭФ. По ее словам, этот вопрос детально обсуждался 22 августа в Астрахани, во время заседаний российско-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Освобождение российских граждан является важным шагом на пути к нормализации ситуации в отношениях между Россией и Азербайджаном, — подчеркнула дипломат.

Ранее российский лидер Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев поприветствовали друг друга рукопожатием во время визита на военный парад в честь окончания Второй мировой войны. Мероприятие прошло в Пекине.

До этого пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков выразил надежду, что Путин и Алиев смогли «пересечься» на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Саммит ШОС в 2025 году проходил в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября. В мероприятии приняли участие руководители государств — членов организации, включая Россию, Китай и Индию, а также страны Центральной Азии и Пакистан.

