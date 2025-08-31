День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 17:53

Песков выразил надежду, что Путин и Алиев встретятся на полях ШОС

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков выразил надежду, что президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев смогут «пересечься» на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По его словам, которые приводит ТАСС, это может произойти завтра, 1 сентября.

Нет, пока не было [встречи]. Мы надеемся, что все-таки они будут иметь возможность завтра на полях заседания ШОС пересечься, — прокомментировал Песков.

Саммит ШОС в 2025 году проходит в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября. В мероприятии примут участие руководители государств - членов организации, включая Россию, Китай и Индию, а также страны Центральной Азии и Пакистан. К участникам в формате «ШОС плюс» присоединятся делегации из Ирана, Турции, Египта и других партнерских стран.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что на приеме в честь открытия заседания Совета глав государств ШОС гостям предложили китайскую кухню и короткий, но впечатляющий концерт. Российская делегация, включая Путина, была удостоена особого внимания. Концерт начался с песни «Подмосковные вечера».

ШОС
Владимир Путин
Ильхам Алиев
Дмитрий Песков
