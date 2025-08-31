День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 17:23

В Кремле раскрыли, как прошел прием для гостей на саммите ШОС

Ушаков: на приеме гости послушали концерт и попробовали китайскую кухню

Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин на церемонии приветствия глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин на церемонии приветствия глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине Фото: Александр Казаков/РИА Новости

На приеме в честь открытия Совета глав государств ШОС гостей ожидали китайская кухня и короткий концерт, рассказал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. По его словам, мероприятие сочетало культурную программу и гастрономический блок, а российской делегации уделялось большое внимание, в том числе президенту Владимиру Путину, передает ТАСС.

Прием — традиционная китайская кухня. И очень классный концерт. Короткий, непродолжительный, но впечатляющий. Все началось с «Подмосковных вечеров», кстати. <...> Очень большое внимание к российской делегации и лично к президенту, — поделился Ушаков.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань организовали в Тяньцзине приветственный банкет для участников саммита ШОС. Мероприятие прошло в Международном конгрессно-выставочном центре «Мэйцзян» с участием более 20 глав государств.

До этого в Сети появилось совместное фото лидеров стран ШОС, где в центре кадра расположились Путин и Си Цзиньпин. Снимок был сделан во время официальной части саммита перед началом переговоров.

Позднее Путин и Си Цзиньпин провели подробную беседу, в ходе которой обсудили последние контакты России с США. Ушаков охарактеризовал диалог как весьма результативный и содержательный.

Владимир Путин
Юрий Ушаков
Китай
визиты
