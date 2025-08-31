Мировые лидеры сделали совместное фото на саммите ШОС

Опубликовано совместное фото прибывших на саммит ШОС мировых лидеров. В центре кадра расположились президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

Ранее Путин прибыл в главный павильон международного конгрессно-выставочного центра «Мэйцзян», где состоится торжественный прием в честь глав государств — членов ШОС. Российского лидера лично встретили Си Цзиньпин и его жена Пэн Лиюань.

Политики обменялись крепкими рукопожатиями, после чего последовала традиционная церемония фотографирования. Журналисты запечатлели Путина, Си Цзиньпина и Пэн Лиюань втроем, а затем, когда собрались главы всех делегаций, сделали традиционное «фэмили фото» со всеми участниками.

Владимир Путин прилетел в аэропорт Биньхай города Тяньцзинь 31 августа. У трапа его самолета развернули красную дорожку, а почетный караул в парадной форме выстроился в шеренгу. Ожидается, что визит российского лидера в Китай продлится четыре дня. Передвигаться по стране он будет на автомобиле Aurus с китайскими дипломатическими номерами.