31 августа 2025 в 15:10

Мировые лидеры сделали совместное фото на саммите ШОС

Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Опубликовано совместное фото прибывших на саммит ШОС мировых лидеров. В центре кадра расположились президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

Ранее Путин прибыл в главный павильон международного конгрессно-выставочного центра «Мэйцзян», где состоится торжественный прием в честь глав государств — членов ШОС. Российского лидера лично встретили Си Цзиньпин и его жена Пэн Лиюань.

Политики обменялись крепкими рукопожатиями, после чего последовала традиционная церемония фотографирования. Журналисты запечатлели Путина, Си Цзиньпина и Пэн Лиюань втроем, а затем, когда собрались главы всех делегаций, сделали традиционное «фэмили фото» со всеми участниками.

Владимир Путин прилетел в аэропорт Биньхай города Тяньцзинь 31 августа. У трапа его самолета развернули красную дорожку, а почетный караул в парадной форме выстроился в шеренгу. Ожидается, что визит российского лидера в Китай продлится четыре дня. Передвигаться по стране он будет на автомобиле Aurus с китайскими дипломатическими номерами.

Владимир Путин
Си Цзиньпин
Китай
фото
