Подъемник у здания Лувра в Париже, который воры использовали, чтобы проникнуть в музей

«Сотрудничали с охраной»: раскрыты детали расследования об ограблении Лувра The Telegraph: один из охранников Лувра может быть причастен к ограблению

Следователи, расследующие ограбление французского художественного музея Лувр в Париже, нашли доказательства возможной причастности к нему одного из охранников, сообщает британская газета The Telegraph. По ее информации, сотрудник службы безопасности учреждения сотрудничал с грабителями.

Есть цифровые криминалистические доказательства, которые показывают, что имело место сотрудничество одного из охранников музея и грабителями, — заявил собеседник издания.

По информации источника, грабители знали о системе безопасности Лувра заранее и смогли подготовиться. Он отметил, что, скорее всего, сведения им передал кто-то из охраны, на что указывает ряд доказательств.

Ранее прокурор Парижа Лор Беко сообщала, что к делу привлечено более 100 следователей, что в 10 раз превышает стандартные ресурсы. Сыщики скрупулезно изучают маршрут бегства грабителей, используя записи с камер наблюдения и показания очевидцев. На месте преступления собрано свыше 150 улик, включая образцы ДНК. По словам прокурора, злоумышленники действовали хладнокровно и слаженно, успев похитить драгоценности всего за четыре минуты, не причинив никому вреда.