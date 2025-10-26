Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 03:13

Раскрыты масштабы расследования дела об ограблении Лувра

Прокурор Беко: участников ограбления Лувра ищут более 100 следователей

Лувр, Франция Лувр, Франция Фото: Johanna Hoelzl/dpa/Global Look Press

Расследование дерзкого ограбления парижского Лувра вышло на новый уровень, сообщила в интервью газете Le Journal du Dimanche прокурор Парижа Лор Беко. По ее данным, к делу привлечено более 100 следователей, что в 10 раз превышает стандартные ресурсы.

Сыщики скрупулезно изучают маршрут бегства грабителей, используя записи с камер наблюдения и показания очевидцев. На месте преступления собрано свыше 150 улик, включая образцы ДНК. По словам прокурора, злоумышленники действовали хладнокровно и слаженно, успев похитить драгоценности всего за четыре минуты, не причинив никому вреда.

Между тем, Беко выразила серьезные опасения по поводу дальнейшей судьбы похищенного, призвав преступников одуматься. По ее словам, озвученная ранее сумма в €88 млн является оценочной стоимостью драгоценностей на легальном рынке коллекционеров.

Но эти предметы, имеющие неоценимую историческую ценность, являются частью нашего наследия и нашей общей истории, — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что дерзкое ограбление Лувра в Париже было совершено с использованием автомобильного подъемного крана. Двое злоумышленников организовали побег через окно. На распространенных кадрах один из грабителей в желтом рабочем жилете и его сообщник спускаются на землю под звуки приближающихся полицейских сирен.

Франция
Лувр
ограбления
расследования
