Побег грабителей из Лувра попал на видео Опубликованы кадры побега грабителей из Лувра с помощью автоподъемника

Дерзкое ограбление одного Лувра в Париже было совершено с использованием автомобильного подъемного крана, сообщает телеканал BFMTV. На опубликованных кадрах видно, как преступники спускаются с помощью автоподъемника с украденными ценностями.

Двое злоумышленников организовали побег через окно. На записи видно, как один из грабителей в желтом рабочем жилете и его сообщник спускаются на землю под звуки приближающихся полицейских сирен.

Отмечается, что после успешного спуска похитители сразу пересели на заранее приготовленные скутеры и скрылись с места преступления. По информации следствия, вся операция заняла у преступников не более семи минут, в течение которых они смогли вынести ценности из коллекции Наполеона и императрицы Евгении.

Ранее криминалист Михаил Игнатов заявил NEWS.ru о наличии вероятности, что за серией ограблений французских музеев стоит один заказчик. По его словам, похищенные артефакты могут быть возвращены, если преступники достигнут финансовой договоренности с правительством Франции.

Прежде появилась информация, что из Дома просвещения Дени Дидро в Лангре во Франции похитили коллекцию золотых и серебряных монет. Кража произошла через несколько часов после ограбления в Лувре.