Названа страна, подорвавшая безопасность Корейского полуострова

Действия США и их союзников негативно сказались на безопасности Корейского полуострова, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев. Дипломат подчеркнул, что Россия рассматривает ухудшение ситуации в сфере безопасности на Корейском полуострове как результат политики Белого дома.

По словам Зиновьева, Вашингтон и его партнеры на протяжении последних лет проводили политику расширения «масштабных военных игр и маневров, нацеленных прежде всего против интересов безопасности КНДР». Москва видит в оборонных шагах Пхеньяна ответ на усиление трехстороннего военного взаимодействия США, Японии и Южной Кореи.

На этом фоне ответные шаги КНДР воспринимаются Россией как реакция на угрозы ее безопасности и встречаются с пониманием, — подчеркнул дипломат.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у него «хорошие отношения» с лидером КНДР Ким Чен Ыном, поэтому он открыт для предложений о встрече с ним в рамках азиатского турне. Американский политик посетит Малайзию, Японию и Республику Корея, там у него запланированы мероприятия по линии АСЕАН и АТЭС.