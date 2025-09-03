Поет по барам за $200: вслед за Пугачевой Галкин утянул на дно и Орбакайте

Недавно в Telegram-каналах появилась информация о том, что певица Кристина Орбакайте хочет вернуться в Россию и выступать с концертами. Из-за высказываний родственников в отношении СВО и россиян Орбакайте фактически «отменили» в 2024 году. Близкие к семье утверждают, что сейчас певица выступает в маленьких барчиках в Европе за $200. Как обстоят дела с карьерой Орбакайте, что она должна сделать, чтобы возобновить работу в России, NEWS.ru узнали у экспертов.

Когда «отменили» Кристину Орбакайте

С карьерой в России до определенного момента у Кристины все было очень хорошо. Она снималась в кино, получала государственные заказы, пела на концертах и корпоративах, причем за одно выступление могла заработать очень крупную сумму. «Мне организатор говорит: посмотри, сколько певица заработала. Ее гонорар — 21 млн рублей за три песни под фонограмму», — рассказывал артист Анатолий Калмыков в эфире шоу «Звезды сошлись».

После начала СВО осенью 2022 года певица Алла Пугачева вслед за шоуменом Максимом Галкиным перебралась в Израиль. Следом Кристина вместе с мужем эмигрировали в США. Примеру матери последовал ее сын Никита Пресняков.

Перед отъездом Орбакайте написала в соцсетях пост, осуждающий СВО, но вскоре его удалила. Эмиграция первое время не сказалась на популярности Орбакайте. Она разрывалась между двумя странами. В США жила с мужем, отдала дочь в местную школу.

В России зарабатывала приличные деньги на концертах и корпоративах. Постепенно карму Кристины стали портить ее мать Алла Пугачева и отчим Максим Галкин, которые не скупились на «комплименты» в сторону власти и россиян, называя нас «рабами и холопами». Примадонна выступала с мужем на фестивале русофобки Лаймы Вайкуле.

Алла Пугачева и Максим Галкин Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Терпение общественников лопнуло весной 2024 года, и они решили поставить на место Кристину Орбакайте, которая жила на две страны, не высказывала своей позиции по СВО и не осудила действия матери.

В марте тур певицы по Сибири (Новосибирск, Братск, Иркутск, Красноярск, Улан-Удэ) был полностью отменен. Руководитель организации «Боевое братство» в Бурятии Жамбал-Жамсо Жанаев сообщил СМИ, что общественники обвинили Кристину в финансировании ВСУ. И потенциальные зрители с этим согласились, просто не стали покупать билеты на Орбакайте.

Следом концерты в Хабаровске и Благовещеске были перенесены на неопределенный срок. В марте певица все же выступила в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. Но опозорилась. Она запуталась в полах длинного плаща и упала во время выступления, выронила микрофон, но фонограмма продолжала звучать.

Вскоре в сентябре певица объявила о завершении концертной деятельности в России и символически порвала со своей родиной. «Не получилось у меня больше проехаться по России. В общем, я решила, что мы встретимся когда-нибудь в лучшей жизни», — написала Кристина в соцсетях.

Как складывается карьера Орбакайте на Западе

Работать на Западе Орбакайте оказалось не просто. В США она выступила перед иммигрантами. Но особого успеха не снискала. «Один раз проехалась по США с гастролями, люди насытились ее творчеством, и все. А сейчас собирает полупустые залы. И есть ли в этом смысл? Затраты на подготовку шоу могут даже не покрываться прибылью, она может работать в минус», — прокомментировал NEWS.ru фиаско Кристины продюсер Павел Рудченко.

Кристина Орбакайте Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заработать в Европе тоже не удалось, хоть Орбакайте и снизила гонорары на свои выступления до 1–2 млн рублей. В апреле 2025-го, по версии Telegram-канала Mash, певица в компании Максима Галкина выступила в Чехии на закрытом мероприятии перед украинскими олигархами. Но ее сольный концерт, запланированный в Праге, был отменен из-за низких продаж билетов.

Пришлось распрощаться и с выступлениями в Латвии, куда Орбакайте запретили въезд из-за попытки «быть лояльной ко всем сторонам конфликта».

«Кристину в России любили, она невероятный пахарь. Отрабатывала концерты. У нее были хиты. Но кому она нужна в Европе? В России пока ее не ждут. Вот ей и приходится выступать в маленьких европейских барчиках за 200 долларов. О былых гонорарах речи не идет», — рассказал NEWS.ru продюсер Леонид Дзюник.

Как Орбакайте восстановить карьеру в России

На форумах пишут о некоем «проклятье Галкина», которое сейчас преследует всех членов семьи Пугачевой. Началось все с самой Примадонны. Сейчас она недовольна тем, сколько зарабатывает муж. На свою пенсию в Европе детей Алла Борисовна одна поднять не сможет.

«Кому он там нужен в Европе, ну сходили на концерты иммигранты из России один раз, сходили второй. Ты же не будешь смотреть на Галкина по несколько раз. Везде, где мог, Максим уже выступил, а иностранцам он не нужен», — высказал мнение Дзюник.

Максим Галкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вслед за Пугачевой несчастье постигло Никиту Преснякова. Внук Пугачевой не смог построить карьеру на Западе, а теперь еще и развелся. Это, предполагает Дзюник, произошло потому, что Орбакайте больше не могла давать денег сыну, а сам он обеспечить себя не в состоянии.

Теперь от жизни на чужбине «воет» и сама Кристина. Потому что не может поддерживать тот уровень, к которому привыкла. Она и рада вернуться с концертами, но боится критики со стороны общественников.

Чтобы восстановить свою карьеру и выступать в России, Виталий Бородин, глава проекта по Федеральной безопасности и борьбе с коррупцией, советует Орбакайте не только извиниться перед россиянами, но и отказаться от американского гражданства.

«Она привыкла жить на широкую ногу, а тут ей прервали финансирование. Орбакайте живет в США, в России же зарабатывает миллионы. Если она хочет вернуться к прежней жизни и заработкам в нашей стране, ей нужно отказаться от американского гражданства, переехать сюда со своей семьей. Извиниться за действии своей материи и отчима. Признать СВО. Только так она может возобновить карьеру», — сказал NEWS.ru Бородин.

Алла Пугачева Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Продюсер Дзюник также призывает Кристину покаяться, главное — сделать это искренне не в соцсетях, а публично. «Ей нужно склонить голову перед народом, извиниться, люди у нас добросердечные. Если это произойдет публично и будет искренне, простят», — заявил Леонид Дзюник.

