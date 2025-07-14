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14 июля 2025 в 23:02

Стало известно, почему Пугачева прилетела в «отменившую» Орбакайте Латвию

Продюсер Дворцов считает, что приехавшей в Латвию Пугачевой «плевать на дочь»

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Отправившаяся в Юрмалу народная артистка СССР Алла Пугачева могла не думать о дочери, певице Кристине Орбакайте, которой запретили въезд в Латвию, сказал NEWS.ru продюсер Сергей Дворцов. По его словам, в этой стране Примадонну всегда ждут. Он предположил, что Алла Борисовна посетит фестиваль певицы и ее подруги Лаймы Вайкуле.

Пугачева старается разводить свои дела и дела дочери. У самой Аллы Борисовны давние связи, в Латвии ее ждут и не запретят. К тому же фестиваль Вайкуле для нее — хороший повод напомнить о себе. У нее огромное тщеславие, она на первом месте и, считаю, плевать она хотела на дочь, которой власти запретили въезд в страну, — предположил Дворцов.

Пугачева предпочитает отдыхать в Юрмале каждое лето. В этом году у ее мужа, юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), запланированы концерты в Латвии. Они должны состояться в августе.

Орбакайте запретили въезд в Латвию в апреле 2025 года. По оценке Службы государственной безопасности (СГБ), выступления артистки не соответствовали интересам национальной безопасности прибалтийского государства.

Алла Пугачева
Кристина Орбакайте
Латвия
шоу-бизнес
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