Внук Пугачевой бросил молодую жену? Что случилось, правда о разводе

Пока внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков отдыхает с семьей своего отца Владимира в Испании, СМИ решили, что певец развелся с женой Аленой Красновой. Поводом послужило то, что супруги удалили фото друг друга в соцсетях, а Алена променяла пляжный отдых на прохладную Москву. NEWS.ru пообщался с близкими к семье певца и узнал, быть разводу или нет.

Свадьба Никиты Преснякова и Алены Красновой

Никита Пресняков и Алена Краснова были соседями по даче в элитном поселке в Малых Бережках. Познакомились на вечеринке у общих друзей. Алене тогда было 17 лет, Никите 23 года. Симпатичная девушка сразу понравилась Преснякову-младшему, он, по признанию Красновой, стал ее первой любовью.

Никита рассказывал Лере Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион», что, когда они начали встречаться с Аленой, он два года воздерживался от секса. Они ждали совершеннолетия девушки и когда она «созреет». Никита намекал, что стал ее первым мужчиной.

Отец Алены, бизнесмен Борис Краснов, был против этих отношений. Он говорил, что дочери сначала нужно закончить 11 класс, а потом думать о мальчиках. Но в итоге они с Никитой нашли общий язык.

Через три года отношений, в 2017 году, молодые люди сыграли свадьбу в Барвихе. Ее частично оплатила мама Никиты, певица Кристина Орбакайте.

Алла Пугачева, певица Кристина Орбакайте, певец Никита Пресняков с Аленой (справа налево) 2019 год Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Каким бизнесом занимались Никита Пресняков и Алена Краснова

Вместе с Аленой Никита через год после свадьбы основал компанию, которую назвали «Нико Спорт». Здесь Краснова значилась генеральным директором и учредителем. Хотя фактически частью компании управлял отец Алены вместе с Пресняковым-младшим. Совладельцем «Нико Спорт» также значился ростовский предприниматель Олег Кацуба. Вместе они занимались установкой оборудования на спортивных площадках и в муниципальных учреждениях. Получали госконтракты.

Все шло хорошо до 2022 года. С этого момента компания начала нести убытки. В марте 2025-го стало известно, что Олег Кацуба подал в суд иск с требованием выплаты 2,3 млн рублей. Ответчиком по делу являлась супруга внука Аллы Пугачевой.

Тесть Никиты Преснякова Борис Краснов сказал тогда NEWS.ru, что все стороны заинтересованы в справедливом разрешении ситуации и «надеются, что вопрос будет урегулирован в соответствии с законом». Бизнесмен заявил о готовности к компромиссам. Ситуацию в итоге урегулировали, а позже Пресняков-младший продал бизнес.

Эмиграция Никиты Преснякова и Алены Красновой

С карьерой у внука Аллы Пугачевой на родине все складывалось хорошо. Он создал группу Multiverse, у которой, правда, была не очень большая фан-база. Были удачные проекты в кино и даже в театре. Но, говорят, он всегда с завистью поглядывал в сторону Запада. А в 2022 году, вслед за мамой Кристиной Орбакайте и бабушкой Аллой Борисовной, эмигрировал из России. Он сначала пешком пересек границу Эстонии, а оттуда рванул в США.

В СМИ писали, что Преснякова-младшего якобы пытались мобилизовать и забрали прямо с репетиции в театре. Но Никита опроверг эту информацию.

Никита покинул свою группу, отказался от всех проектов и бизнесов. Поселился Пресняков-младший в шикарных апартаментах в Лос-Анджелесе. Эту жилплощадь любимому внуку когда-то преподнесла Алла Борисовна. Вскоре к Никите присоединилась жена Алена.

Никита Пресняков и Алена Краснова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У певца были наполеоновские планы на Америку. Но его музыка оказалась никому там не нужна. Чтобы заработать, Никита переключился на каверы песен известных российских артистов, с которыми стал давать концерты по клубам Америки для российских иммигрантов. Правда, ему стали предъявлять претензии по поводу авторских прав, о которых он не договорился с исполнителями оригинальных хитов. Сейчас Пресняков переключился на продюсирование начинающих артистов, которым снимает клипы.

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко сказал NEWS.ru, что, когда артиста так заносит, это не сулит его карьере ничего хорошего.

«Эти все поползновения Никиты не от хорошей жизни. Он, мне кажется, в крайности бросается. Вроде бы творчеством занимается, но в тот же самый момент не музыкой. Благодаря авторитету родных он мог, конечно, в России реализоваться как рок-музыкант. Он сделал ставку на Америку, там его творчество не нужно оказалось. Думаю, он себя сейчас чувствует околоартистическим персонажем, не лидером», — сказал продюсер.

Разводятся ли Никита Пресняков и Алена Краснова

Продюсер Леонид Дзюник, который близко общается с родственниками Никиты, заявил News.ru, что в паре Преснякова-младшего и Алены еще год назад начались проблемы именно из-за нереализованности певца.

«Его здесь всегда поддерживали. Он мог рассчитывать на Кристину, своего отца Володю, бабушку. Он это чувствовал и занимался своей карьерой спустя рукава. Начал бы фигачить, как Кристина, с детства — стал бы хорошим артистом, парень-то талантливый. Он женился на дочке обеспеченного бизнесмена, которая с детства привыкла к хорошей жизни. Но Никита-то сам кто, разве бизнесмен? Он не может ей обеспечить то же, что и папа. Вот и начались скандалы», — подчеркнул продюсер.

Леонид намекает, что раньше Никиту всегда поддерживали родственники, в том числе финансово. Сейчас ситуация такова, что он остался без денежной помощи со стороны. А на хорошую жизнь, в том числе к которой привыкла его жена, заработать не может.

«Раньше ему Кристина помогала, сейчас у нее нет концертов. Бабушка оплачивала все, что он хотел. Сейчас Алле Борисовне себя бы, детей прокормить. На деньги мужа особо не разгуляешься. Володе надо обеспечивать свою семью, у них с Наташей двое детей (речь идет о паре Владимира Преснякова и Натальи Подольской. — NEWS.ru). Вот теперь и приходится Никите как-то самому зарабатывать. Ему уже за 30, он так и не реализовался. Вот на почве денег у них и возникают конфликты с женой», — отметил Дзюник.

Никита Пресняков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В чужой стране, особенно в Америке, намекает Леонид, можно строить карьеру, если у тебя есть какая-то платформа. У Никиты ее нет. Они приехали с женой туда, где, как считает Дзюник, у них нет ни друзей, ни на данный момент перспектив.

Предположения о том, что пара разводится, разгорелись с новой силой, когда недавно фолловеры проштудировали соцсети Алены и Никиты. NEWS.ru проверил, что последние совместные фото пара выкладывала в 2023 году. Сейчас они будто живут параллельными жизнями. Пресняков-младший постит фото с друзьями и с концертов, Алена — со своих фотосессий (она подрабатывает моделью) и встреч с подругами.

Сейчас Краснова находится в Москве, Никита же отдыхает с отцом, Натальей Подольской и их детьми в Испании.

Близкий источник к окружению семьи рассказал NEWS.ru, что еще в июле у пары было все нормально. И они были вместе. Может, просто решили отдохнуть друг от друга недолго.

