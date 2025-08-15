«Для меня нет идеального мужчины»: Нюша о новой любви и разлуке с детьми

«Для меня нет идеального мужчины»: Нюша о новой любви и разлуке с детьми

Сегодня исполняется 35 лет певице Нюше. День рождения она отметит камерным концертом, выступит для поклонников с новым звучанием песен. Певица рассталась с отцом как с продюсером и выросла в самостоятельного артиста. Еще она стала мамой двоих детей, которые в основном живут в Дубае. Как часто она видится с ними, совмещает карьеру и семью, что думает о зумерах и почему взялась перепеть песню Дунаевского, Нюша рассказала NEWS.ru.

— Ваши дети сейчас живут с их отцом Игорем Сивовым в Дубае (Нюша развелась с мужем летом 2024 года. — NEWS.ru), периодически приезжают в Москву. Как они переживают разлуку с вами?

— Дети в целом привыкли, что мы путешествуем, что я уезжаю работать. Для них не так сильно что-то поменялось, когда я стала уезжать. Поэтому мне кажется, они особо не ощущают разлуку. Я достаточно часто летаю к ним, мы постоянно созваниваемся. В целом они живут очень интересной жизнью, мне не приходится напоминать о себе. Когда мы вместе, гуляем, посещаем игровые комнаты, можем пойти на рисование, поехать в парк развлечений: в общем, занимаемся всем, что только придет нам в голову.

— Ваша старшая дочь учится в школе в Дубае. Как вы оцениваете уровень образования там? Ваш сын тоже будет учиться в дубайской школе?

— Мы с бывшим мужем решили, что такой вариант для нас будет уместным и подходящим. Мне нравится, что Симба изучает несколько языков. По поводу сына Саффрона мы еще не решили. Для меня было важно, чтобы дочке нравилось в школе, чтобы она чувствовала себя комфортно. Для нее очень важно окружение — какие люди рядом с ней. Я смотрела, насколько ей нравится учительница, и спустя время она быстро нашла друзей, очень полюбила педагога. Для меня это самый главный критерий.

— Многие родители говорят, что учатся у своих детей. Чему вас научили дети? Как изменили?

— Да, я тоже так считаю: дети — наши лучшие учителя. Особенно в маленьком возрасте они максимально отражают наше состояние. Я с раннего возраста наблюдала за своими детьми, за тем, как они ведут себя. И если со мной что-то не так — я раздражена или недовольна, они моментально начинают капризничать, кричать. Для меня это сигнал, что нужно срочно что-то менять.

Бывало, дочка становилась очень эмоциональной, и раньше я ее останавливала, просила быть потише. Но потом осознала, что это здорово — я так не умею, и стала учиться у нее. Перестала ограничивать ее, стала свободнее сама выражать свои эмоции, конечно, экологично. Это самое яркое впечатление.

Певица Нюша Фото: Пресс-служба певицы Нюши

— Сформировали ли вы сейчас образ мужчины, который вам нужен и подходит? Готовы к новым отношениям?

— Я не считаю нужным создавать образ «идеального мужчины». Думаю, это естественный процесс — в какой-то момент я встречу человека, и мне с ним будет хорошо. На мой взгляд, важно ориентироваться на чувства, а не на список критериев, ведь я сама неидеальна. В этом вопросе я доверяю Вселенной — она знает, какой партнер мне подойдет и когда. Думаю, это должно случиться само собой.

— Почему на самом деле вы ушли от продюсера-отца (Владимир Шурочкин был продюсером певицы с 2008 по 2014 год. — NEWS.ru), просто выросли из этих отношений? Как сейчас складываются ваши отношения с папой?

— Да, в какой-то момент отношения просто логически завершили свой этап. Так бывает — с друзьями, коллегами, когда вы даете друг другу максимум и наступает новый период. Наши отношения сейчас замечательные. Был сложный этап, когда нужно было высказать друг другу накопившееся, но сейчас все намного лучше. Мы в диалоге — иногда спорим, но каждый может выразить мнение.

Я знаю, что родители всегда хотят лучшего для своих детей и рады помочь. Если мне нужен совет, я могу обратиться к папе, ведь у него огромный опыт, но решения важно принимать в итоге самой.

— Была ли вам нужна пауза в творчестве, которую вы взяли после рождения ребенка? Переосмыслили ли вы свое творчество, как бы сейчас могли его охарактеризовать?

— Пауза в творчестве была скорее во время беременности и кормления. Тогда шла глобальная внутренняя трансформация, и это отразилось практически на всем.

Я переосмыслила творчество, взгляды на жизнь. Рождение ребенка очень сильно меняет женщину, начиная от тела, внешности и продолжая мировоззрением. В песнях изменились тексты, подача, я стала рассматривать себя с других сторон и продолжать экспериментировать, ведь изменилась я сама. Я углубилась в тему экологии, ввела новые привычки. В творчестве я все еще в поиске — это как бесконечная картина, где пробуешь новые стили, коллаборации. Двигаюсь дальше.

— Вы записали новую версию песни композитора Дунаевского «Непогода». Не боялись ли браться за такой хит? Что сказал сам Максим Исаакович, слышал ли он песню?

Ведущий Александр Ревва, певица Нюша с дочерью Серафимой-Симбой на красной дорожке перед началом ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки Премия МУЗ-ТВ 20/21. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Ведущий Александр Ревва, певица Нюша с дочерью Серафимой-Симбой на красной дорожке перед началом ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки Премия МУЗ-ТВ 20/21. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

— Взяться за эту песню мы могли только с согласия Максима Дунаевского. Мне понравилось, как мы переосмыслили композицию. У саунд-продюсера Чин Конга было четкое видение аранжировки, а слова Михаила Сафарбековича Гуцериева (бизнесмен, поэт, меценат. — NEWS.ru) добавили новое прочтение и смысл. Мне оставалось добавить прочтение голосом.

— Зумеры интересуются сейчас тем, что было популярно в двухтысячных. В частности, в рилсах TikTok очень много ваших старых хитов, не обидно за новые песни?

— Приятно, что новое поколение интересуется переработками старых песен — значит, моя музыка вне времени и вдохновляет! Это здорово!

— Вам исполняется 35 лет. Что в вас изменилось с тех пор, как вы попали на сцену и стали популярной? Где собираетесь отмечать день рождения?

— Многое изменилось: сложные туры, расставание с папой как продюсером, поиск вдохновения. Я рада, что меняюсь, — было бы скучно оставаться прежней. День рождения отмечу камерным концертом в новом звучании — впервые исполню музыку так для гостей.

— Вы приняли участие в реалити-шоу «Сокровище императора» на ТНТ, причем вместе со старшой сестрой Марией. Что вам это дало психологически? Чему вы научились на шоу? Если вам еще раз предложат участие в реалити, согласитесь?

— Я бы приняла еще раз участие в реалити, где можно путешествовать, общаться с интересными людьми, анализировать себя. Музыка занимает много времени — приходится выбирать между ней и проектами.

Я благодарна за нашу поездку в Китай с сестрой. Это было незабываемо… Я очень рада, что мы с сестрой за время участия в шоу обсудили накопившиеся невысказанные претензии, рассказали друг другу о чувствах и о том, чего хотим друг от друга. Мы договорились делать так постоянно. Это очень ценно — с помощью шоу разобраться в себе и в том, что накопилось между нами.

— Психологи в соцсетях сейчас часто приводят в пример ваше поведение в конфликтах с сестрой на шоу. Они говорят, что у вас отличные приемы конструктивного спора, который не приводит к яркому конфликту, а, наоборот, помогает разобраться в ситуации. Между вами так всегда или все-таки были скандалы?

Певица Нюша с сестрой Марией Шурочкиной на шоу «Сокровище императора» Фото: Пресс-служба ТНТ Певица Нюша с сестрой Марией Шурочкиной на шоу «Сокровище императора» Фото: Пресс-служба ТНТ

— Не помню ярких конфликтов с сестрой. Каждая из нас много работала над собой, и это помогло выстроить диалог. Надеюсь, мы пример того, как можно уважительно относиться друг к другу.

— Вы стали победительницей шоу «Сокровище императора» и выиграли более 10 млн рублей. 2,4 млн вы направили «Зеленой премии» на развитие экологических проектов. Вас интересует тема экологии? Скажите, как вы распорядились остальной частью выигрыша?

— Мы с сестрой поделили выигрыш поровну. Я приняла решение направить 51% своей части выигрыша на благотворительность, потому что мне важно помогать. Я как амбассадор и член жюри ежегодной «Зеленой премии», которую организовывает Российский экологический оператор, передала свой выигрыш в призовой фонд премии 2025. Из этого фонда будут переведены гранты лучшим экопроектам страны. Возможно, это будет какой-то экоцентр в регионе или определенный экоактивист. Также есть вероятность, что кто-то из студентов получит гранты на обучение в области экологии.

— Над чем вы сейчас работаете? Где в ближайшее время вас могут увидеть ваши фанаты?

— Планируются интересные дуэты — надеюсь выпустить один уже в сентябре. Переделываю программу, чтобы отразить внутренние изменения. Команда растет, и, возможно, в этом году будет сольный концерт. Хочется передать свои смыслы через новое звучание и расширенный состав. Где увидеть — пока секрет!

Читайте также:

Не оставит шанса конкурсантам: зачем дочь Джексона зовут на «Интервидение„

Бородин назвал имя олигарха, который платит Вайкуле за слова против России

Оставят жен без всего? Смогут ли Дибров и любовник его жены отстоять детей