Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 14:45

Бородин назвал имя олигарха, который платит Вайкуле за слова против России

Бородин заявил, что слова Вайкуле против России оплачивает Ходорковский

Фото: Nina Liashonok/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в интервью NEWS.ru заявил, что певицу Лайму Вайкуле финансирует олигарх Михаил Ходорковский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По мнению собеседника, Ходорковский платит артистке за ее высказывания против России.

Вайкуле платит Ходорковский. Сам он, в свою очередь, является агентом западных спецслужб, — выразил мнение Бородин.

Глава ФПБК полагает, что в скором времени Вайкуле станет не интересна своему покровителю и он перестанет ее финансировать, сочтя «отработанным материалом». После этого певица попытается объяснить россиянам, что «любит Россию» и ее просто «не так поняли», предрек Бородин.

Ранее Бородин сообщил, что ожидает результатов проверки генеральной прокуратуры РФ в отношении Вайкуле и ее высказываний, направленных против России. По его мнению, артистка может быть привлечена к уголовной ответственности по статье о призывах к терроризму.

Знакомый с Вайкуле артист и бизнесмен Андрей Ковалев предположил у исполнительницы проблемы с душевным здоровьем из-за перенесенного в 2020 году коронавируса. Именно после пандемии, по мнению Ковалева, «Лайма переменилась». Так он прокомментировал слова певицы на музыкальном фестивале в Юрмале, где она призвала запад «дать больше оружия Украине».

Лайма Вайкуле
Михаил Ходорковский
иноагенты
Виталий Бородин
шоу-бизнес
русофобия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян предупредили о резком изменении климата в ближайшие десять
В «Ростелекоме» ответили на слухи о блокировке звонков в мессенджерах
Военэксперт ответил, почему ВСУ нервничают из-за Покровского направления
Названо секретное оружие, которое ВС РФ применили на Покровском направлении
Диетолог рассказала, кому нельзя употреблять клетчатку
Рогозин предостерег от лишнего оптимизма после прорыва у Доброполья
В Сети появились кадры прогулки семьи енотовидных собак
Тайные визиты в РФ, болезнь мозга, терроризм: куда пропала Лайма Вайкуле
Российская гостиница отказалась заселить бойца СВО
Стало известно, ждать ли Зеленского на Аляске в дни встречи Путина и Трампа
Швейцария ударила по России новыми санкциями
Российских подростков задержали за теракт на железной дороге
В России введут новую выплату для всех? Что такое базовый доход, детали
Политолог предсказал судьбу Зеленского после переговоров Путина и Трампа
В Госдуме ответили, в каком случае базовый доход будет полезным для россиян
Экономист оценил запрет мигрантам работать курьерами в Петербурге
Драка за наследство Краско: жены, дети, внуки поборются за деньги и дачу
Девочке с Украины помогли воссоединиться с мамой в России
В Крыму разгорелся природный пожар
Иосиф Пригожин сообщил печальное известие о своем зяте
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.