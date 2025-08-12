Бородин назвал имя олигарха, который платит Вайкуле за слова против России

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в интервью NEWS.ru заявил, что певицу Лайму Вайкуле финансирует олигарх Михаил Ходорковский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По мнению собеседника, Ходорковский платит артистке за ее высказывания против России.

Вайкуле платит Ходорковский. Сам он, в свою очередь, является агентом западных спецслужб, — выразил мнение Бородин.

Глава ФПБК полагает, что в скором времени Вайкуле станет не интересна своему покровителю и он перестанет ее финансировать, сочтя «отработанным материалом». После этого певица попытается объяснить россиянам, что «любит Россию» и ее просто «не так поняли», предрек Бородин.

Ранее Бородин сообщил, что ожидает результатов проверки генеральной прокуратуры РФ в отношении Вайкуле и ее высказываний, направленных против России. По его мнению, артистка может быть привлечена к уголовной ответственности по статье о призывах к терроризму.

Знакомый с Вайкуле артист и бизнесмен Андрей Ковалев предположил у исполнительницы проблемы с душевным здоровьем из-за перенесенного в 2020 году коронавируса. Именно после пандемии, по мнению Ковалева, «Лайма переменилась». Так он прокомментировал слова певицы на музыкальном фестивале в Юрмале, где она призвала запад «дать больше оружия Украине».