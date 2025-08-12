«Пострадал мозг»: певец Ковалев предположил проблемы со здоровьем у Вайкуле Певец Ковалев сообщил о проблемах со здоровьем у Вайкуле из-за коронавируса

Знакомый с певицей Лаймой Вайкуле артист и бизнесмен Андрей Ковалев предположил в интервью NEWS.ru, что у исполнительницы могут быть проблемы с душевным здоровьем из-за перенесенного в 2020 году коронавируса. Именно после пандемии, по мнению Ковалева, «Лайма переменилась». Так он прокомментировал слова певицы на музыкальном фестивале в Юрмале, где она призвала запад «дать больше оружия Украине».

Нормальной была. Как и [певица Алла] Пугачева. Потом с ними что-то случилось, поехали головой. Коронавирус, может быть, повлиял, пострадал мозг, — предположил артист.

Ковалев призвал доставить артистку в Москву и проверить здесь ее психическое состояние. В зависимости от результатов обследования ее следует либо лечить, либо наказать, отметил собеседник.

Спецслужбы, я считаю, должны доставить ее в Москву, здесь провести психиатрическую экспертизу. Если ненормальная, то в клинике лечить. Если нормальная – значит, дать срок в местах не столь отдаленных за призывы к террористической деятельности, — выразил мнение артист.

Ранее певец Прохор Шаляпин отметил, что не стоит обращать внимания на слова «бредящей под капельницей» певицы Лаймы Вайкуле на музыкальном фестивале в Юрмале. Она, считает артист, не оставила после отбытия из РФ никакого наследия, в отличие от Пугачевой, ввиду чего никто даже не заметил ее отсутствия.

Также стало известно, что Пугачева на фестивале Вайкуле крепко держалась за руку мужа юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Выглядела она растерянной и уставшей.