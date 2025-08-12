Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 августа 2025

Бородин назвал статью УК РФ для Вайкуле после ее высказываний против России

Глава ФПБК призвал привлечь Вайкуле к ответственности по статье о терроризме

Фото: Nina Liashonok/ZUMAPRESS.comGlobal Look Press

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в интервью NEWS.ru сообщил, что ожидает положительных результатов проверки генеральной прокуратуры РФ в отношении певицы Лаймы Вайкуле и ее высказываний, направленных против России. По его мнению, артистка может быть привлечена к уголовной ответственности по статье о призывах к терроризму.

Де-юре ее слова однозначно трактуем как публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и пропаганду терроризма. Как раз попадает под эту статью железно. К тому же мы знаем позицию Вайкуле, которая собирала деньги на финансирование террористического киевского режима, — отметил собеседник.

Он выразил убеждение, что антироссийскую деятельность певицы пора жестко пресекать. Самым действенным методом, по мнению Бородина, должно стать возбуждение уголовного дела против Вайкуле.

Пока не начнем привлекать к ответственности и сажать, ничего не изменится. Все эти «вайкуле» будут продолжать дискредитировать СВО, нашего президента и нашу страну, наших граждан. Как только начнем привлекать, ситуация поменяется, — полагает собеседник.

Он добавил, что после возбуждения уголовного дела на Вайкуле, она должна быть объявлена в международный розыск.

Ранее певец Прохор Шаляпин выразил мнение, что не стоит обращать внимания на слова «бредящей под капельницей» певицы Лаймы Вайкуле, которая на музыкальном фестивале в Юрмале публично призвала запад «давать больше оружия Украине». По его словам, она не оставила после отбытия из РФ никакого наследия, в отличие от Аллы Пугачевой, ввиду чего никто даже не заметил ее отсутствия.

Также стало известно, что Пугачева на фестивале Вайкуле крепко держалась за руку мужа юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Выглядела она растерянной и уставшей.

