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07 июля 2025 в 09:43

«Ручки трясутся»: Пугачева сделала признание о своем здоровье

Пугачева призналась, что у нее трясутся руки

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская певица Алла Пугачева рассказала в ролике, опубликованном на странице шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена), что у нее трясутся руки. Они в компании дочери Лизы показали поклонникам рецепт «фирменной» яичницы от пародиста. Пугачева призналась, что иногда ей тяжело снимать из-за проблем со здоровьем.

Ручки трясутся иногда, но это жизнь! — сказала певица.

В комментариях пользователи отметили душевность ролика. Они обратили внимание, что пара выглядит счастливой. Подписчики также подметили, что Лиза выросла воспитанной и отзывчивой девочкой.

Ранее писатель и офицер Росгвардии Захар Прилепин выразил мнение, что на средства от продажи замка Галкина можно приобрести не менее трех десятков квартир для героев СВО. По его словам, здание не является единственным жильем супруга Пугачевой в России и за ее пределами.

До этого психолог Оксана Митрофанова предположила, что глубокая депрессия Пугачевой может быть вызвана ностальгией и переживаниями за будущее детей. По словам эксперта, свою роль также сыграла тревога артистки за Галкина, чья карьера резко пошла на спад.

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Максим Галкин
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