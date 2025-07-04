Стало известно, что могло довести Пугачеву до депрессии

Глубокая депрессия певицы Аллы Пугачевой может быть вызвана ностальгией и переживаниями за будущее детей, поделилась мнением с NEWS.ru психолог Оксана Митрофанова. По словам эксперта, свою роль также сыграла тревога артистки за мужа Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), чья карьера резко пошла на спад.

Она в силу физиологических обстоятельств понимает, что дети рано или поздно останутся одни. И те обстоятельства, в которых они сейчас находятся, сложились не наилучшим образом, не так она представляла себе детство и юношество, становление своих детей, — сказала Митрофанова.

Психолог отметила, что еще один ключевой фактор в предполагаемом развитии депрессии у певицы — это ностальгия, которая характерна для всех эмигрантов.

Вторая основная история, кто бы что ни говорил, — это, конечно же, отсутствие Родины, отсутствие дома. Можно переехать в шикарные особняки, но они никогда не будут домом. Дом — это все-таки то место, в котором ты прожил долгое время. Это страна, это язык, на котором ты мыслишь. Она сейчас банально эмигрант, пусть даже при хороших условиях, она в чужой стране среди чужих иноязычных людей, — сказала Митрофанова.

Эксперт добавила, что переживания Пугачевой усугубляются тревогой за мужа, который перестал быть востребованным артистом и не справляется с ролью добытчика семьи.

Я уверена, что Максим вносил и, наверное, вносит все-таки ощутимый вклад финансовый в семью. Не хочется говорить о кончине, потому что и в 20 лет можно погибнуть, и 120, но он останется основным родителем и должен уметь обеспечивать, — поделилась мнением психолог.

Ранее психолог Сергей Ланг предположил, что у Пугачевой есть тяжелая психологическая проблема, она находится в депрессии. Он проанализировал поведение артистки после ее резких высказываний в адрес поэта-песенника Ильи Резника и связал агрессивные выпады уехавшей из России артистки с ее неудовлетворенностью текущим положением.