Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 10:46

Поезд столкнулся с легковой машиной в Ленобласти

Следовавший из Пскова поезд столкнулся с легковой машиной в Ленобласти

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пассажирский поезд, который следовал из Пскова в Санкт-Петербург, столкнулся с легковой машиной в Ленинградской области, сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги в своем Telegram-канале. По ее данным, состав не сошел с рельсов, пострадавших нет.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что водитель автомобиля скрылся с места ДТП. Там добавили, что авария не повлияла на график движения поездов, состав из Пскова отправился по своему маршруту в 8:19.

До этого на внутреннем кольце КАД в районе съезда на проспект Культуры произошло крупное ДТП с участием двух фур и нескольких легковых машин. Движение транспорта было полностью парализовано.

Ранее шесть человек, в том числе двое детей, пострадали при столкновении автомобиля с пассажирским автобусом в Ревде Свердловской области. Раненых доставили в городскую больницу, им оказывают необходимую помощь.

Кроме того, арендованный легковой автомобиль на скорости выехал на предназначенную для пешеходов площадь в Подольске. В результате ДТП машина пробила ограждение. Как рассказала очевидица, машина чуть не задела остановку общественного транспорта.

Россия
Ленинградская область
поезда
машины
ДТП
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На ВЭФ обсудили будущее творческого сектора экономики России
Дети оказались под угрозой из-за пьяного мужчины с ножом
На Западе узнали, к чему «коалиция желающих» попытается подтолкнуть Трампа
На границе Евразии и Америки произошло сильное землетрясение
Нетаньяху запретил президенту европейской страны посещать Израиль
Апти Алаудинов сообщил о последствиях смерти Парубия для украинской власти
Стало известно, почему простаивают центры подготовки спортсменов
Российские таможенники задержали китаянку с когтями медведя
Нарколабораторию с украинским следом накрыли под Новосибирском
В России упростят закупки для школ и вузов
На Западе заявили о плачевном положении ВСУ из-за ударов российских дронов
Поклонская указала, кто стоит за трагедией Украины и России
Как пожарить свинину, чтобы она была мягкой: простая инструкция
Медведев призвал лишить Лондон ценностей Британской Короны
Готовим домашнее мороженое из сливок и сгущенки по очень простому рецепту
В Португалии объявлен траур после крушения фуникулера в Лиссабоне
Готовим нежный салат из крабовых палочек по классическому рецепту
На Урале стрела башенного крана пробила голову мужчине
В Госдуме дали прогноз на возвращение российского флага на Олимпиаде-2028
Классический рецепт шарлотки: пошаговый рецепт нежного яблочного пирога
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.