Поезд столкнулся с легковой машиной в Ленобласти Следовавший из Пскова поезд столкнулся с легковой машиной в Ленобласти

Пассажирский поезд, который следовал из Пскова в Санкт-Петербург, столкнулся с легковой машиной в Ленинградской области, сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги в своем Telegram-канале. По ее данным, состав не сошел с рельсов, пострадавших нет.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что водитель автомобиля скрылся с места ДТП. Там добавили, что авария не повлияла на график движения поездов, состав из Пскова отправился по своему маршруту в 8:19.

До этого на внутреннем кольце КАД в районе съезда на проспект Культуры произошло крупное ДТП с участием двух фур и нескольких легковых машин. Движение транспорта было полностью парализовано.

Ранее шесть человек, в том числе двое детей, пострадали при столкновении автомобиля с пассажирским автобусом в Ревде Свердловской области. Раненых доставили в городскую больницу, им оказывают необходимую помощь.

Кроме того, арендованный легковой автомобиль на скорости выехал на предназначенную для пешеходов площадь в Подольске. В результате ДТП машина пробила ограждение. Как рассказала очевидица, машина чуть не задела остановку общественного транспорта.