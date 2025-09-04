Юрист предупредил об опасности предложений быстрого решения проблем

За предложениями быстрого разрешения проблем часто скрываются мошенники, заявил NEWS.ru управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» юрист Илья Русяев. По его словам, злоумышленники чаще всего придумывают и навязывают мысль о срочной проблеме, а потом предоставляют быстрое разрешение, хотя на деле это предлог для получения доступа к личным данным.

Зачастую объявления с предложением быстрого разрешения проблем скрывают мошеннические намерения. Такие предложения сопровождаются просьбой о предоплате, получении доступа к данным банковских карт или даже передачи СМС-кодом. Злоумышленники представляются компетентными людьми или сотрудниками, создают ощущение срочности и обещают быстрое разрешение, хотя на деле это просто предлоги для получения доступа к банковским счетам и личным данным, — пояснил Русяев.

Он подчеркнул, что все подобные махинации подпадают под ст. 159 УК РФ, предусматривающую ответственность за обман с целью завладения чужим имуществом, с наказаниями: штрафами до миллиона рублей, принудительными работами или лишением свободы до 10 лет. Также он предупредил, что сами пострадавшие, помимо кражи персональных данных и денег, могут оказаться участниками противоправной схемы.

Защититься можно так: следуйте правилам осторожности и проявляйте скептицизм. Не переводите деньги и не сообщайте данные по телефону или мессенджерам без официальной проверки. Всегда требуйте документы, лицензии, выписки, подтверждающие, что деятельность легальна. Помните о действии с 1 июня 2025 года закона № 41-ФЗ: госорганы, банки, операторы связи и площадки с большой аудиторией теперь не имеют права использовать иностранные мессенджеры для общения с вами и отправки СМС-кодом во время звонка, — добавил юрист.

Ранее стало известно, что у мошенников появилась самая популярная уловка впоследние месяцы — аферисты заставляют людей самостоятельно им позвонить. Это позволяет обходить механизмы защиты банков и операторов связи, которые блокируют входящие вызовы от злоумышленников.