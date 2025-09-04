Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 10:51

Юрист предупредил об опасности предложений быстрого решения проблем

Юрист Русяев: за предложениями быстрого решения проблем стоят мошенники

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

За предложениями быстрого разрешения проблем часто скрываются мошенники, заявил NEWS.ru управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» юрист Илья Русяев. По его словам, злоумышленники чаще всего придумывают и навязывают мысль о срочной проблеме, а потом предоставляют быстрое разрешение, хотя на деле это предлог для получения доступа к личным данным.

Зачастую объявления с предложением быстрого разрешения проблем скрывают мошеннические намерения. Такие предложения сопровождаются просьбой о предоплате, получении доступа к данным банковских карт или даже передачи СМС-кодом. Злоумышленники представляются компетентными людьми или сотрудниками, создают ощущение срочности и обещают быстрое разрешение, хотя на деле это просто предлоги для получения доступа к банковским счетам и личным данным, — пояснил Русяев.

Он подчеркнул, что все подобные махинации подпадают под ст. 159 УК РФ, предусматривающую ответственность за обман с целью завладения чужим имуществом, с наказаниями: штрафами до миллиона рублей, принудительными работами или лишением свободы до 10 лет. Также он предупредил, что сами пострадавшие, помимо кражи персональных данных и денег, могут оказаться участниками противоправной схемы.

Защититься можно так: следуйте правилам осторожности и проявляйте скептицизм. Не переводите деньги и не сообщайте данные по телефону или мессенджерам без официальной проверки. Всегда требуйте документы, лицензии, выписки, подтверждающие, что деятельность легальна. Помните о действии с 1 июня 2025 года закона № 41-ФЗ: госорганы, банки, операторы связи и площадки с большой аудиторией теперь не имеют права использовать иностранные мессенджеры для общения с вами и отправки СМС-кодом во время звонка, — добавил юрист.

Ранее стало известно, что у мошенников появилась самая популярная уловка впоследние месяцы — аферисты заставляют людей самостоятельно им позвонить. Это позволяет обходить механизмы защиты банков и операторов связи, которые блокируют входящие вызовы от злоумышленников.

мошенники
кражи
деньги
юристы
Мария Зеленина
М. Зеленина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Там любят спорт»: в Госдуме выступили за проведение Игр России и КНДР
Тихонов оценил идею Дегтярева объединить федерации лыж и биатлона
Названы сроки выгодной для России добычи нефти
В Совфеде раскрыли, кто на самом деле мешает переговорам по Украине
Боец вернулся на СВО после четырех клинических смертей и потери ноги
Раскрыта ОПГ, пять лет похищавшая людей в кредитное рабство
Останки пропавшего три года назад мужчины нашли в выгребной яме
На ВЭФ обсудили будущее творческого сектора экономики России
Дети оказались под угрозой из-за пьяного мужчины с ножом
На Западе узнали, к чему «коалиция желающих» попытается подтолкнуть Трампа
На границе Евразии и Америки произошло сильное землетрясение
Нетаньяху запретил президенту европейской страны посещать Израиль
Апти Алаудинов сообщил о последствиях смерти Парубия для украинской власти
Стало известно, почему простаивают центры подготовки спортсменов
Российские таможенники задержали мужчину с когтями медведя
Нарколабораторию с украинским следом накрыли под Новосибирском
В России упростят закупки для школ и вузов
На Западе заявили о плачевном положении ВСУ из-за ударов российских дронов
Поклонская указала, кто стоит за трагедией Украины и России
Как пожарить свинину, чтобы она была мягкой: простая инструкция
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.