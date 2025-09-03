Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 12:09

В МВД раскрыли самую популярную уловку мошенников

МВД: мошенники заставляют людей самим звонить им

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Мошенники заставляют людей самостоятельно им позвонить, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Эта схема стала одной из самых распространенных за последние месяцы.

Самая популярная уловка мошенников последних месяцев — заставить гражданина самостоятельно инициировать звонок. Это позволяет злоумышленникам обходить механизмы защиты банков и операторов связи, которые блокируют входящие вызовы от мошенников, — отметили в МВД.

Все схемы начинаются с иллюзии угрозы. Применяются «утечка данных», «взлом Госуслуг», «несанкционированный доступ». Гражданину в сообщении подкидывают номер телефона для «решения проблемы», который ведет напрямую в колл-центр.

У фейкового сообщения от «Госуслуг» нестандартный отправитель, отметили в МВД. Кроме того, настоящие госорганы не требуют «срочно» перезвонить по неизвестному номеру. Специалисты называют это ключевым маркером мошенничества. Также в поддельных сообщениях часто бывают некорректные данные, неформальное обращение и стилистические ошибки.

Ранее сообщалось, что мошенники обманывают россиян, представляясь сотрудниками госорганов, чтобы украсть деньги. Они звонят жертвам, выдавая себя за продавцов или сотрудников «Почты России».

мошенничество
мошенники
уловки
МВД
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском городе груженая фура провалилась в яму
Острая сливовая аджика с чесноком и хреном
Российский космонавт назвал различие программ подготовки в SpaceX и в РФ
Китайцы изобрели революционный способ космической стирки
«200 млн гривен исчезли»: в Раде заявили о декорациях вместо укреплений
В Петербурге пенсионерка отсудила кредит у банка
Два самокатчика столкнулись на пустой дороге в Красном Селе
Ученые открыли способ «починки» нервов без повреждений
Вассерман поставил точку в споре о победе Финляндии в войне с СССР
Минобороны привело доказательство освобождения половины Купянска
Погода в Москве в четверг, 4 сентября: ждать ли жары и мощных ливней
Мать Кадырова появилась в санкционном списке Великобритании
У России нашли инструмент, который поставит рынок СПГ «с ног на голову»
Три человека пострадали при обрушении на территории школы в Москве
Названо мощное оружие России, способное разнести учебные центры Сырского
Непомнящий назвал фаворита матча Россия — Катар
Саратовец покурил вейп администратора компьютерного клуба и обчистил кассу
Сбербанк нашел разумное решение по понижению ключевой ставки
Появилась информация о новом раунде переговоров России и США
«В отпуск приезжал»: участник СВО утопил мать четырехмесячного младенца
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.