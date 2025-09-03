В МВД раскрыли самую популярную уловку мошенников МВД: мошенники заставляют людей самим звонить им

Мошенники заставляют людей самостоятельно им позвонить, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Эта схема стала одной из самых распространенных за последние месяцы.

Самая популярная уловка мошенников последних месяцев — заставить гражданина самостоятельно инициировать звонок. Это позволяет злоумышленникам обходить механизмы защиты банков и операторов связи, которые блокируют входящие вызовы от мошенников, — отметили в МВД.

Все схемы начинаются с иллюзии угрозы. Применяются «утечка данных», «взлом Госуслуг», «несанкционированный доступ». Гражданину в сообщении подкидывают номер телефона для «решения проблемы», который ведет напрямую в колл-центр.

У фейкового сообщения от «Госуслуг» нестандартный отправитель, отметили в МВД. Кроме того, настоящие госорганы не требуют «срочно» перезвонить по неизвестному номеру. Специалисты называют это ключевым маркером мошенничества. Также в поддельных сообщениях часто бывают некорректные данные, неформальное обращение и стилистические ошибки.

Ранее сообщалось, что мошенники обманывают россиян, представляясь сотрудниками госорганов, чтобы украсть деньги. Они звонят жертвам, выдавая себя за продавцов или сотрудников «Почты России».