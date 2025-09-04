«Это наша гордость»: курсант развеселил Путина словами о любимой форме Курсант центра «Воин» признался Путину, что больше всего в обучении любит форму

Курсант центра «Воин», воспитанник Уссурийского суворовского военного училища признался президенту России Владимиру Путину, что больше всего в обучении любит форму, передает ТАСС. По его словам, это гордость для него и товарищей. Глава государства в ответ рассмеялся, назвал курсанта молодцом, и обнял его.

Форма — это наша гордость, — поделился воспитанник училища.

Президент спросил, нравится ли ему учиться, на что курсант ответил утвердительно. После этого лидер поинтересовался, что доставляет наибольшее удовольствие или удовлетворение.

Курсант встретился с Путиным на площадке Национального центра «Россия» во Владивостоке. Он рассказал президенту об учебе и своей мечте стать подводником.

Путин стал первым, кто посетил музей 155-й бригады морской пехоты ТОФ в рамках поездки во Владивосток. Экспозиция находится на первом этаже центра «Россия» и посвящена подвигам бойцов соединения.

Ранее глава государства побывал в интерактивном цифровом лесу, который находится в филиале владивостокского центра. Путин ознакомился с экспонатами и встретил цифровых дальневосточного леопарда и уссурийского тигра.