Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 10:41

«Это наша гордость»: курсант развеселил Путина словами о любимой форме

Курсант центра «Воин» признался Путину, что больше всего в обучении любит форму

Владимир Путин и воспитанники Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Воин» Владимир Путин и воспитанники Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Воин» Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости

Курсант центра «Воин», воспитанник Уссурийского суворовского военного училища признался президенту России Владимиру Путину, что больше всего в обучении любит форму, передает ТАСС. По его словам, это гордость для него и товарищей. Глава государства в ответ рассмеялся, назвал курсанта молодцом, и обнял его.

Форма — это наша гордость, — поделился воспитанник училища.

Президент спросил, нравится ли ему учиться, на что курсант ответил утвердительно. После этого лидер поинтересовался, что доставляет наибольшее удовольствие или удовлетворение.

Курсант встретился с Путиным на площадке Национального центра «Россия» во Владивостоке. Он рассказал президенту об учебе и своей мечте стать подводником.

Путин стал первым, кто посетил музей 155-й бригады морской пехоты ТОФ в рамках поездки во Владивосток. Экспозиция находится на первом этаже центра «Россия» и посвящена подвигам бойцов соединения.

Ранее глава государства побывал в интерактивном цифровом лесу, который находится в филиале владивостокского центра. Путин ознакомился с экспонатами и встретил цифровых дальневосточного леопарда и уссурийского тигра.

курсанты
Владимир Путин
училища
Владивосток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Совфеде раскрыли, кто на самом деле мешает переговорам по Украине
Боец вернулся на СВО после четырех клинических смертей и потери ноги
Раскрыта ОПГ, пять лет похищавшая людей в кредитное рабство
Останки пропавшего три года назад мужчины нашли в выгребной яме
На ВЭФ обсудили будущее творческого сектора экономики России
Дети оказались под угрозой из-за пьяного мужчины с ножом
На Западе узнали, к чему «коалиция желающих» попытается подтолкнуть Трампа
На границе Евразии и Америки произошло сильное землетрясение
Нетаньяху запретил президенту европейской страны посещать Израиль
Апти Алаудинов сообщил о последствиях смерти Парубия для украинской власти
Стало известно, почему простаивают центры подготовки спортсменов
Российские таможенники задержали китаянку с когтями медведя
Нарколабораторию с украинским следом накрыли под Новосибирском
В России упростят закупки для школ и вузов
На Западе заявили о плачевном положении ВСУ из-за ударов российских дронов
Поклонская указала, кто стоит за трагедией Украины и России
Как пожарить свинину, чтобы она была мягкой: простая инструкция
Медведев призвал лишить Лондон ценностей Британской Короны
Готовим домашнее мороженое из сливок и сгущенки по очень простому рецепту
В Португалии объявлен траур после крушения фуникулера в Лиссабоне
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.