Путин побывал во владивостокском цифровом лесу

Президент России Владимир Путин побывал в интерактивном цифровом лесу, который находится во владивостокском филиале национального центра «Россия», передает ТАСС. Глава государства ознакомился с экспозицией и встретил цифровых дальневосточного леопарда и уссурийского тигра.

В целом выставка объединена темой «Живое наследие Приморья». В центре также есть экспозиции, посвященные истории края и инсталляция «Маяк».

Ранее стало известно, что Путину также показали фильм о 155-й бригаде морской пехоты ТОФ. По словам директора Центра военно-патриотического воспитания ДВФУ Леона Володина, он лично принимал участие в боевых действиях в составе бригады.

До этого сообщалось, что во Владивосток для участия в ВЭФ прибыли представители «Талибана». Делегацию талибов представляет посол Афганистана в России Мовлави Гул Хасан. Он уже принял участие в дискуссии, посвященной большому евразийскому партнерству.

Между тем самый дорогой авиабилет на Восточный экономический форум в этом году был продан за 671 тыс. рублей. За эту сумму пассажир приобрел перелет бизнес-классом по маршруту Москва — Владивосток и обратно. Средняя стоимость авиабилета в бизнес-классе в одном направлении достигла 308 тыс. рублей.