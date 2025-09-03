Названа цена самого дорогого авиабилета на ВЭФ

Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 19:06

«Аэроклуб»: самый дорогой авиабилет на ВЭФ стоил 671 тыс. рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Самый дорогой авиабилет на Восточный экономический форум (ВЭФ) в этом году был продан за 671 тыс. рублей, такие данные предоставила ТАСС компания «Аэроклуб». За эту сумму пассажир приобрел перелет бизнес-классом по маршруту Москва — Владивосток и обратно.

Самый дорогой билет на даты форума обошелся компании из финансово-кредитного сектора в 671 тыс. рублей за перелет бизнес-классом туда и обратно по маршруту Москва — Владивосток, — отмечается в сообщении.

Средняя стоимость авиабилета в бизнес-классе в одном направлении достигла 308 тыс. рублей, что на 13% выше показателей прошлого года. Цены на экономкласс также продемонстрировали рост: средний чек составил 44,5 тыс. рублей, что на 24% превышает уровень 2024 года. Бизнес-классом воспользовались почти четверть всех делегатов. 60% участников форума прибыли из Москвы. Основной международный делегатский поток был представлен гостями из Китая.

Кроме того, в компании сообщили о рекордных затратах на проживание: максимальная зафиксированная стоимость составила 1,9 млн рублей. Эту сумму за пять ночей в одном из четырехзвездочных отелей Владивостока заплатила компания, специализирующаяся на поставках и обслуживании высокотехнологичного оборудования.

Ранее стало известно, что на Х Восточном экономическом форуме в ресторане «Панорама» стоимость комплексного обеда составит 5,9 тыс. рублей для участников и гостей ВЭФ-2025. В него входят салат, суп, основное блюдо и десерт на выбор. К обеду также предлагается напиток и комплимент в виде восточных сладостей.

