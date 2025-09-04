Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 08:27

Талибы прибыли во Владивосток для участия в ВЭФ

Представители правительства «Талибана» прибыли во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме, сообщает ТАСС. Мероприятие проходит на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский с 3 по 6 сентября.

Отмечается, что делегацию талибов на ВЭФ представляет посол Афганистана в России Мовлави Гул Хасан. Дипломат принял участие в дискуссии, посвященной большому евразийскому партнерству, вместе с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком и заместителем генсека Шанхайской организации сотрудничества Сухайлом Ханом.

Ранее в акватории Амурского залива в рамках ВЭФ прошел международный парад парусов. Мероприятие собрало крупные учебные парусники, иностранные команды и почетных гостей из разных стран. Зрители увидели показательные выступления парусных судов и яхт различных классов, а также соревнования за Кубок Росконгресса на яхтах класса «Плату-25».

До этого стало известно, что самый дорогой авиабилет на Восточный экономический форум в этом году был продан за 671 тыс. рублей. За эту сумму пассажир приобрел перелет бизнес-классом по маршруту Москва — Владивосток и обратно. Средняя стоимость авиабилета в бизнес-классе в одном направлении достигла 308 тыс. рублей.

талибы
ВЭФ
Владивосток
форумы
