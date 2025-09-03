Международный парад парусов прошел в рамках ВЭФ

Международный парад парусов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) прошел в акватории Амурского залива, сообщает ТАСС. Мероприятие собрало крупные учебные парусники, иностранные команды и почетных гостей из разных стран.

В программе мероприятия состоялись показательные выступления парусных судов и яхт различных классов, а также соревнования за Кубок Росконгресса на яхтах класса «Плату 25». Десятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В его рамках запланировано более 100 тематических сессий, сгруппированных в семь ключевых направлений. Участие в Форуме подтвердили свыше 4,5 тысячи представителей из более чем 70 государств.

Ранее стало известно, что самый дорогой авиабилет на Восточный экономический форум в этом году был продан за 671 тыс. рублей. За эту сумму пассажир приобрел перелет бизнес-классом по маршруту Москва — Владивосток и обратно.

До этого сообщалось, что на Х Восточном экономическом форуме в ресторане «Панорама» стоимость комплексного обеда составит 5,9 тыс. рублей для участников и гостей ВЭФ-2025. В него входят салат, суп, основное блюдо и десерт на выбор. К обеду также предлагается напиток и комплимент в виде восточных сладостей.