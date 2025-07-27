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27 июля 2025 в 15:07

В России откроют новое военное училище

В Нижегородской области откроют высшее военно-инженерное училище

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Нижегородской области создадут новое высшее военно-инженерное командное училище, сообщает пресс-служба правительства России. Учебное заведение будет готовить специалистов с учетом опыта специальной военной операции и разместится на базе 210-го межвидового регионального учебного центра Минобороны.

Новое учебное заведение позволит увеличить подготовку и выпуск высококвалифицированных военных инженеров, которые будут обучаться с учетом опыта проведения специальной военной операции, — говорится в сообщении.

Организационные мероприятия по открытию училища должны завершиться к 1 сентября 2025 года. Решение принято в рамках расширения системы подготовки инженерных кадров для нужд вооруженных сил.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что будущее российского ВМФ зависит от перспективных разработок, в особенности подводных роботизированных комплексов. Он подчеркнул, что лидерство в этой сфере является стратегической задачей, так как именно такие технологии будут определять мощь флота в ближайшие годы.

Минобороны РФ
Нижегородская область
Правительство РФ
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